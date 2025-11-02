1 órája
Az egy gólos vereségek estéje
A FEHA19 szoros mérkőzésen 4-3-ra kikapott az Újpesttől, míg a Dunaújvárosi Acélbikák 1-0-ra maradt alul a Csíkszereda ellen a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.
A FEHA19 szoros mérkőzésen maradt alul az Újpest ellen
Fotó: Nagy Norbert
Jól kezdett a FEHA19, hiszen már a nyolcadik percben előnybe került az Újpest ellen, de a lila-fehérek bő öt perccel később egyenlíteni tudtak, 1-1. A második harmadban ismét előnybe kerültek a házigazda székesfehérváriak, de a játékrész végére már a fővárosiak voltak előnyben, 2-3. Bár az utolsó felvonás elején egyenlített Tokaji Viktor legénysége, végül az Újpest Max Golod második találatával megnyerte az összecsapást, 3-4.
FEHA19 az Újpest ellenFotók: Nagy Norbert
A Dunaújvárosi Acélbikák igazán jól tartotta magát a Csíkszereda ellen, azonban a második harmad elején kapitulált, Balázs Péter emberelőnyös szituációban volt eredményes, amivel be is állította a végeredményt a vendégek javára, 0-1.
Jégkorong Erste Liga
FEHA19–Újpest 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)
Dunaújvárosi Acélbikák–Csíkszereda 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)