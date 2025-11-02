Az egy gólos vereségek estéje

Jól kezdett a FEHA19, hiszen már a nyolcadik percben előnybe került az Újpest ellen, de a lila-fehérek bő öt perccel később egyenlíteni tudtak, 1-1. A második harmadban ismét előnybe kerültek a házigazda székesfehérváriak, de a játékrész végére már a fővárosiak voltak előnyben, 2-3. Bár az utolsó felvonás elején egyenlített Tokaji Viktor legénysége, végül az Újpest Max Golod második találatával megnyerte az összecsapást, 3-4.