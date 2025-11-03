Asszisztáltak az iskolajátékhoz a hazaiak

Minden negyedet elvesztettek a hazaiak a vasárnap esti összecsapáson, az első tíz percet tízpontos fővárosi előnnyel tudták le a felek, a következő szorosabban alakult, a folytatásban is a látogatók akarata érvényesült.

Gáll Tamás, a DKKA trénere elismerte, s budapestiek joggal nyerték meg az összecsapást.

- Ha a statisztikát nem is nézem, a látottak alapján egyértelmű volt a Csata fölénye, gratuláltam nekik a sikerhez, teljesen megérdemelten vitték haza a két pontot. Gyakorlatilag a játék minden elemében jobbak voltak. Egy negyedet sem tudtunk megnyerni, a részfeladatokat is csak ritkán hajtottuk végre. Az első félidőben volt néhány jó zónavédekezésünk, lehetett volna esélyünk szorosabb meccsre, de nem a győzelemre. Sajnos rengeteg ziccert és több büntetőt is kihagytunk, így a Csata megérdemelten szerzett tízpontos előnyt a nagyszünetre. A második félidőben már iskolajátékot mutattak be, mi pedig gyakorlatilag asszisztáltunk hozzá. A védekezésünk puha volt, támadásban pedig elbizonytalanodtunk, ez teljesen természetes, amikor a saját palánkunk alatt nem működünk jól. Ha késésben vagyunk, nem vagyunk elég agresszívak, akkor nehéz ritmust találni támadásban is, és ez meg is látszott a dobószázalékunkon. Összességében nem volt olyan szegmense a játéknak, amiben ne lett volna jobb a Csata. Még egyszer gratulálok nekik, mi pedig tanulnunk kell ebből a mérkőzésből. Van min javítanunk, és dolgozunk is rajta, hogy előrébb lépjünk.

Tursics Krisztián, a Csata szakvezetője érthetően elégedetten elégedetten értékelte a látottakat.

- Szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, mert egyáltalán nem könnyű szériából érkeztünk ebbe a mérkőzésbe. A bajnokság gyakorlatilag összes topcsapatával kezdtük a szezont, az előző találkozókon már látszott, hogy jó úton járunk, jól dolgozunk. Eddig csak az hiányzott, hogy le tudjuk zárni a meccseket, és végre megszerezzük azt a bravúrgyőzelmet, amiért dolgozunk. Nagyon bíztam benne, hogy az a munka, amit hétről hétre beleteszünk, előbb-utóbb meghozza az eredményét. Most egy hosszabb hetünk volt a vasárnapi mérkőzés miatt, alaposan fel tudtunk készülni a fehérvári meccsre, ez meg is látszott az összképen. Az első félidőben talán egy kicsit puhák voltunk, túl sokszor engedtük az ellenfelet a büntetővonalra, de a második félidőben már abban a ritmusban kosárlabdáztunk, ahogy szerettem volna. Nagyon örülök, hogy megszereztük a második győzelmünket. Most jön egy kis pihenő, aztán három hetünk lesz felkészülni a BEAC elleni, számunkra nagyon fontos mérkőzésre.