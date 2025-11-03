november 3., hétfő

A részfeladatokat ritkán hajtották végre

1 órája

Asszisztáltak az iskolajátékhoz a hazaiak

Címkék#DKKA#siker#meccs

A Csata TKK gárdáját fogadta a DKKA női kosárcsapata az NB I-es bajnokságban. A vendégek magabiztosan, 95-65.re győztek.

Horog László
Asszisztáltak az iskolajátékhoz a hazaiak

Laufer Gabriella (labdával) volt a hazaiak legeredményesebbje, 14 pontjával Fotó: DKKA

Minden negyedet elvesztettek a hazaiak a vasárnap esti összecsapáson, az első tíz percet tízpontos fővárosi előnnyel tudták le a felek, a következő szorosabban alakult, a folytatásban is a látogatók akarata érvényesült.

Gáll Tamás, a DKKA trénere elismerte, s budapestiek joggal nyerték meg az összecsapást.

- Ha a statisztikát nem is nézem, a látottak alapján egyértelmű volt a Csata fölénye, gratuláltam nekik a sikerhez, teljesen megérdemelten vitték haza a két pontot. Gyakorlatilag a játék minden elemében jobbak voltak. Egy negyedet sem tudtunk megnyerni, a részfeladatokat is csak ritkán hajtottuk végre. Az első félidőben volt néhány jó zónavédekezésünk, lehetett volna esélyünk szorosabb meccsre, de nem a győzelemre. Sajnos rengeteg ziccert és több büntetőt is kihagytunk, így a Csata megérdemelten szerzett tízpontos előnyt a nagyszünetre. A második félidőben már iskolajátékot mutattak be, mi pedig gyakorlatilag asszisztáltunk hozzá. A védekezésünk puha volt, támadásban pedig elbizonytalanodtunk, ez teljesen természetes, amikor a saját palánkunk alatt nem működünk jól. Ha késésben vagyunk, nem vagyunk elég agresszívak, akkor nehéz ritmust találni támadásban is, és ez meg is látszott a dobószázalékunkon. Összességében nem volt olyan szegmense a játéknak, amiben ne lett volna jobb a Csata. Még egyszer gratulálok nekik, mi pedig tanulnunk kell ebből a mérkőzésből. Van min javítanunk, és dolgozunk is rajta, hogy előrébb lépjünk.

Tursics Krisztián, a Csata szakvezetője érthetően elégedetten elégedetten értékelte a látottakat.

- Szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, mert egyáltalán nem könnyű szériából érkeztünk ebbe a mérkőzésbe. A bajnokság gyakorlatilag összes topcsapatával kezdtük a szezont, az előző találkozókon már látszott, hogy jó úton járunk, jól dolgozunk. Eddig csak az hiányzott, hogy le tudjuk zárni a meccseket, és végre megszerezzük azt a bravúrgyőzelmet, amiért dolgozunk. Nagyon bíztam benne, hogy az a munka, amit hétről hétre beleteszünk, előbb-utóbb meghozza az eredményét. Most egy hosszabb hetünk volt a vasárnapi mérkőzés miatt, alaposan fel tudtunk készülni a fehérvári meccsre, ez meg is látszott az összképen. Az első félidőben talán egy kicsit puhák voltunk, túl sokszor engedtük az ellenfelet a büntetővonalra, de a második félidőben már abban a ritmusban kosárlabdáztunk, ahogy szerettem volna. Nagyon örülök, hogy megszereztük a második győzelmünket. Most jön egy kis pihenő, aztán három hetünk lesz felkészülni a BEAC elleni, számunkra nagyon fontos mérkőzésre.

Szűcs Luca Gabriella, a fehérváriak játékosa öt pontot jegyzett a találkozón.

- Ezúttal jobb volt a Csata. Egész héten alapvetően magunkkal foglalkoztunk, a saját játékunkat próbáltuk pontosabban, precízebben végrehajtani, gyorsítani a tempónkon. Úgy érzem, ebből most nem sok minden köszönt vissza a mérkőzésen. Ismét 95 pontot kaptunk, és ezzel gyakorlatilag visszakerültünk oda, ahol a szezon elején voltunk: rengeteg pontot engedünk az ellenfélnek. Ez pedig egyértelműen kihat a támadójátékunkra is, elveszíti a lendületét az egész csapat.

Rimdal Alberte Marie Mehrenst, a Csata dán légiósa volt a mérkőzés legjobbja, 24/15 pontjával. Öt triplát a hálóba süllyesztett.

- Büszke vagyok az egész csapatra. A második félidőben mindenki előrelépett az elsőhöz képest, jól játszottunk. Összességében ez egy nagyon jó mérkőzés volt számunkra.

