Alba Fehérvár győzelem

36 perce

Javítottak a védekezésen

Címkék#Honvéd#kosárlabda#Alba Fehérvár

A férfi kosárlabda NB I alapszakaszának 6. fordulójának nyitó mérkőzésén az Alba Fehérvár elsősorban második negyedbeli játékára megalapozva győzte le az Endo Plus Service-Honvéd csapatát 78-69-re.

Káldor András
Javítottak a védekezésen

Takács Martin (a labdával) végig koncentráltan, jól kosárlabdázott

Forrás: a klub

Alba Fehérvár - Endo Plus Service-Honvéd 78-69 (22-18, 25-15, 19-20, 12-16)
Székesfehérvár, 1600 néző
Vezette: Györfy Rúben, Söjtöry Tamás Ferenc, Szilágyi Bálint
Alba Fehérvár: Pongó Marcell 10, Takács Martin 11/6, Bigelow 7, Stuckman 12/9, Filipovic 12. Csere: Omenaka 7, Philmore 6, Vojvoda 12, Joseph 1, Németh Á.Vezetőedző: Lluis Riera Martí.

Endo Plus Service-Honvéd: Simon K., Rush 16/9, Valerio-Bodon 4, Keller I. 4, Simmons 11. Csere: O’Bannon 16/3, Dimitrijevic 13/3, Reizinger, Radó 5, Kopácsi, Dócs. Vezetőedző: Zlatko Jovanovic.

Kipontozódott: Omenaka (32. perc), Simmons (34. perc), Philmore (40. perc)

A patinás múlttal rendelkező, 33-szoros bajnoki címmel büszkélkedhető vendégcsapat „A” csoportba való visszatérése óta az Alba egyike azon kevés csapatnak, amelyet még nem sikerült legyőzniük, azaz 2022 óta mind a hat összecsapást a fehérváriak nyerték meg. Mindez ugyan jó előjelnek bizonyult, ám a legutóbb hazai pályán a Kaposvár ellen elveszített, ponthullást (110-117) hozó összecsapáshoz képest feltétlenül javítania kellett a kék-fehér legénységnek a védekezésén a tabellán egy hellyel előttük álló fővárosiakkal szemben.

Közel két perc elteltével Pongó Marcell ziccerből elért pontja vezette be a találkozót. Agresszívabban védekezett a palánk a alatt a hazai gárda, és támadásban sem lehetett panasz rájuk, bár Zachary Simmons közeli kosaránál lehettek volna határozottabbak is, 6-4. Tanner Stucman hajszálpontos triplája oldott valamelyest a feszültségen, majd Isiaiah Bigelow csillogtatott harcos erényeket, és szerzett lehetetlen szituációból kosarat, 14-8. Nem lehetett viszont leszakítani olyan könnyedén a piros mezeseket, akik a korábbi fehérvári kedvenc, Keller Iván és Eric Rush vezérletével tapadtak vendéglátóikra. Ezt követően Omenaka Godwin palánk alatt lopott labdája ragadta tapsra a publikumot, főleg, hogy ebből pontok is kerültek a közösbe. Más kérdés, hogy Omenaka rekordgyorsasággal szedett össze három faultot, úgyhogy már három perccel a negyed vége előtt leültette őt mestere. Bármennyire is igyekezett az Alba a játékrész végére nem lett meg az áhított tízpontos fór, sőt a folytatásban Simmons ziccere után kétpontosra olvadt az előny, 24-22. A büntetők értékesítése okozott gondot fehérvári oldalon, szinte minden második lehetőségüket eltékozolták, szerencsére azonban kintről tudtak korrigálni a kék-fehérek, és így a 15. percben továbbra is vezettek, 29-22. Aztán Filipovic begyötörte a tízes különbséget jelentő kosarat is, ezzel némiképp megnyugvást keltve a szurkolókban, 33-22. A Honvéd ezekben a percekben lefagyott, eredménytelennek bizonyult, nem volt véletlen, hogy Zlatko Jovanovic időkéréssel próbálta felrázni őket. Hatottak is az intelmek, előbb Rush, utána pedig Valerio-Bodon Vincent talált be. Ezek azonban nem fogták meg a Fehérvárt, bár a büntetőzés továbbra sem tartozott a csapat erősségei közé, mivel egyre-másra maradtak ki a lehetőségek… Aztán ismét jött Stuckman, és a szokásos hármas, amely egyből helyretette a gárdát az eredményjelzőn, 43-31. Ennek is köszönhetően magabiztos előnnyel mehettek pihenőre Lluis Riera Martí tanítványai.

A szünet után némi kapkodás volt felfedezhető mindkét csapat játékában, de Takács Martin sikeres trojkája lendületet adott az övéinek, 52-34. Stuckman pedig hű maradt önmagához, a 23. percben újabb, a Kígyó térről megeresztett labdája landolt a kosárban, kialakítva először a meccsen a húszpontos differenciát, 60-39. Innentől ugyan lazábbra vette egy kicsit a fehérvári együttes,  nem lehetett csodálkozni, hogy csökkent a távolság közöttük, és felzárkóztak a látogatók 11 pontra, 62-51.   

A záró tíz perc egyáltalán nem lett tükörsima, ezzel együtt több könnyű kosarat szereztek a fővárosiak, és a meccs hajrája inkább valamilyen küzdősportra emlékeztetett, mint kosárlabdára. A flúgos futamot azonban, főként első félidei eredményes védekezésének jóvoltából így is az Alba nyerte!

   

