Javítottak a védekezésen

Közel két perc elteltével Pongó Marcell ziccerből elért pontja vezette be a találkozót. Agresszívabban védekezett a palánk a alatt a hazai gárda, és támadásban sem lehetett panasz rájuk, bár Zachary Simmons közeli kosaránál lehettek volna határozottabbak is, 6-4. Tanner Stucman hajszálpontos triplája oldott valamelyest a feszültségen, majd Isiaiah Bigelow csillogtatott harcos erényeket, és szerzett lehetetlen szituációból kosarat, 14-8. Nem lehetett viszont leszakítani olyan könnyedén a piros mezeseket, akik a korábbi fehérvári kedvenc, Keller Iván és Eric Rush vezérletével tapadtak vendéglátóikra. Ezt követően Omenaka Godwin palánk alatt lopott labdája ragadta tapsra a publikumot, főleg, hogy ebből pontok is kerültek a közösbe. Más kérdés, hogy Omenaka rekordgyorsasággal szedett össze három faultot, úgyhogy már három perccel a negyed vége előtt leültette őt mestere. Bármennyire is igyekezett az Alba a játékrész végére nem lett meg az áhított tízpontos fór, sőt a folytatásban Simmons ziccere után kétpontosra olvadt az előny, 24-22. A büntetők értékesítése okozott gondot fehérvári oldalon, szinte minden második lehetőségüket eltékozolták, szerencsére azonban kintről tudtak korrigálni a kék-fehérek, és így a 15. percben továbbra is vezettek, 29-22. Aztán Filipovic begyötörte a tízes különbséget jelentő kosarat is, ezzel némiképp megnyugvást keltve a szurkolókban, 33-22. A Honvéd ezekben a percekben lefagyott, eredménytelennek bizonyult, nem volt véletlen, hogy Zlatko Jovanovic időkéréssel próbálta felrázni őket. Hatottak is az intelmek, előbb Rush, utána pedig Valerio-Bodon Vincent talált be. Ezek azonban nem fogták meg a Fehérvárt, bár a büntetőzés továbbra sem tartozott a csapat erősségei közé, mivel egyre-másra maradtak ki a lehetőségek… Aztán ismét jött Stuckman, és a szokásos hármas, amely egyből helyretette a gárdát az eredményjelzőn, 43-31. Ennek is köszönhetően magabiztos előnnyel mehettek pihenőre Lluis Riera Martí tanítványai.