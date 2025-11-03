november 3., hétfő

A gólpasszok jelentették a különbséget

1 órája

A védekezés kulcsfontosságú volt a Honvéd ellen

Címkék#Endo Plus Service-Honvéd#kosárlabda#Alba Fehérvár

A hétvégi fordulóban az Alba Fehérvár férfi kosarasai a Honvéd együttesét látták vendégül. A hazaiak végig vezetve győztek 78-69-re.

Horog László
A védekezés kulcsfontosságú volt a Honvéd ellen

A fehérváriak centere, Omenaka Godwin zsákol a Honvéd elleni bajnokin

Forrás: Alba Fehérvár/Simon Erika

Az első negyedet szorosan, a másodikat magabiztosan nyerték az albások az Endo Plus Service-Honvéd ellen, a vendéglátók félidőben 14 ponttal vezettek. A nagyszünet után visszavettek a tempóból, a fővárosiak közelítettek, de komoly veszélyt nem jelentettek a kék-fehérekre, akik magabiztosan hozták a kötelezőt.

Lluis Riera Martí, a koronázóvárosiak szakvezetője szerint az első félidő magabiztos játéka hozta a diadalt.

- Köszönjük a közönségnek a támogatást, velünk voltak ezútal is, a jobb és a rossz időszakokban egyaránt. Az első félidei teljesítményre fókuszálnék, amely nagyon tetszett. Nagy intenzitással védekeztünk, egyedül a védekező lepattanók terén van némi hiányérzetem, de egyébként minden rendben volt. Az első félidőben 18 gólpasszt osztottunk ki, 20 éves edzői karrierem során nagyon ritka volt ennyi assziszt. A srácok napról napra keményen dolgoznak és már a szerdai, szolnoki mérkőzés lebeg a szemünk előtt.

Zlatko Jovanovic, a látogatók vezetőedzője szerint az első húsz perben mutatott játék miatt bukták el az összecsapást.

-Az Alba megérdemelten nyert. A mérkőzés az első félidőben dőlt el, akkor nem tudtunk olyan intenzitással kosárlabdázni, ahogy szerettünk volna, illetve rengeteg üres dobást, helyzetet hagytunk ki, egy olyan csapat otthonában, mint a Fehérvár, ez pedig nem fér bele. A második húsz perc már egész más történet, sikerült megvalósítani nagyjából, amit szerettünk volna. Ebben a ligában viszont végig jó teljesítményt kell nyújtani, ha eredményes akarsz lenni. Levonjuk a tanulságokat és készülünk a szerdai fordulóra.

Takács Martin, a fehérváriak hátvédje jól játszott, 11/6 pontot gyűjtött.

- Úgy gondolom, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a védekezésre figyeltünk az első perctől kezdve. Arra kell ügyelnünk, hogy még tovább ki tudjuk tolni a jó periódusainkat. Nagyon örülök a győzelemnek, a 69 kapott pont nagyon jónak számít az előző meccseinkhez képest, valamint a 26 gólpassz is kiemelkedő adat.

Radó Ádám, a Honvéd centere, öt pontot gyűjtött a Gáz utcai csarnokban.

- Az első félidőben elég nagy hátrányt szedtünk össze, de a másodikban mindent megtettünk, hogy szorosabb legyen a mérkőzés. Sajnos a dobásaink ezúttal nem ültek. Megyünk tovább, szerdán a Körmend ellen javíthatunk. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket.

