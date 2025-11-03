A védekezés kulcsfontosságú volt a Honvéd ellen

Az első negyedet szorosan, a másodikat magabiztosan nyerték az albások az Endo Plus Service-Honvéd ellen, a vendéglátók félidőben 14 ponttal vezettek. A nagyszünet után visszavettek a tempóból, a fővárosiak közelítettek, de komoly veszélyt nem jelentettek a kék-fehérekre, akik magabiztosan hozták a kötelezőt.

Lluis Riera Martí, a koronázóvárosiak szakvezetője szerint az első félidő magabiztos játéka hozta a diadalt.

- Köszönjük a közönségnek a támogatást, velünk voltak ezútal is, a jobb és a rossz időszakokban egyaránt. Az első félidei teljesítményre fókuszálnék, amely nagyon tetszett. Nagy intenzitással védekeztünk, egyedül a védekező lepattanók terén van némi hiányérzetem, de egyébként minden rendben volt. Az első félidőben 18 gólpasszt osztottunk ki, 20 éves edzői karrierem során nagyon ritka volt ennyi assziszt. A srácok napról napra keményen dolgoznak és már a szerdai, szolnoki mérkőzés lebeg a szemünk előtt.

Zlatko Jovanovic, a látogatók vezetőedzője szerint az első húsz perben mutatott játék miatt bukták el az összecsapást.

-Az Alba megérdemelten nyert. A mérkőzés az első félidőben dőlt el, akkor nem tudtunk olyan intenzitással kosárlabdázni, ahogy szerettünk volna, illetve rengeteg üres dobást, helyzetet hagytunk ki, egy olyan csapat otthonában, mint a Fehérvár, ez pedig nem fér bele. A második húsz perc már egész más történet, sikerült megvalósítani nagyjából, amit szerettünk volna. Ebben a ligában viszont végig jó teljesítményt kell nyújtani, ha eredményes akarsz lenni. Levonjuk a tanulságokat és készülünk a szerdai fordulóra.

Takács Martin, a fehérváriak hátvédje jól játszott, 11/6 pontot gyűjtött.

- Úgy gondolom, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a védekezésre figyeltünk az első perctől kezdve. Arra kell ügyelnünk, hogy még tovább ki tudjuk tolni a jó periódusainkat. Nagyon örülök a győzelemnek, a 69 kapott pont nagyon jónak számít az előző meccseinkhez képest, valamint a 26 gólpassz is kiemelkedő adat.

Radó Ádám, a Honvéd centere, öt pontot gyűjtött a Gáz utcai csarnokban.