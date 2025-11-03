1 órája
A tíz gólos meccsek napja volt
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 11. fordulója valóságos gólszüretet hozott, két pályán tíz, egy helyszínen pedig kilenc találat született. A listavezetőt nem tudta megállítani az Ikarus-Maroshegy, a Csór Truck-Trailer legénysége továbbra is szárnyal, ezúttal az Adony csapatának parancsolt megálljt. A Móri SE a héten két győzelmet aratott, lejátszva a VBK elleni elmaradt meccsét (7-1), és ezzel már ott van az élmezőny sarkában, míg az FC Főnix zsinórban három sikerével ugyancsak visszatért a legjobb hat együttes közé.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Ikarus-Maroshegy 2–0 (1–0)
Agárd, 100 néző
Vezette: Erni Edmond Attila.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á. (Pauer), Reizinger, Tar L., Héger - Klauz M., Hajdu Z., Bozai B., Mészöly - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Gimes), Kecskés, Drexler, Nagy B. (Kókány) – Junior Joaz, Bíró (Skultéti A.), Fülöp, Harangozó (Zsöllei) - Bogdány, Szabó B. Vezetőedző: Szarka Martin.
Gól: Reizinger (9.), Pauer (90.).
Jók: Mészöly, Klauz M., ill. Junior Joaz.
Nehéz mérkőzésre számított a hazai csapat és ezt is kapta a találkozótól. Több sérült miatt kissé szokatlan felállásban a 9. percben sikerült megszerezniük a vezető találatot. Balogh Ádám ugratta ki Reizinger Bencét, aki végigrobogott a jobb oldalon, elvitte a kapus mellett, majd egy visszaérkező védőt is becsapta egy lövő csellel 4 méterről a Kovács Zoltán mellett bombázott a kapuba, 1-0. Az első félidőben jobbára a két 16-os között folyt a játék, a kapusoknak nem sok dolguk akadt. Igaz a hazaiakat a kapufa egyszer Drexler Lóránt lövésénél kisegítette. A kissé idegesen játszó Gárdony csapat kétszer is eldönthette volna a meccset, de Reizinger és Bozai Bence kihagyta a ziccerét. Az utolsó percben a csereként beálló Pauer Zoltán remekül fordult le emberéről, majd 8 méterről kilőtte a bal sarkot, 2-0. A gárdonyi csapat fontos meccset nyert meg!
Tudósított: Balogh Balázs.
Sárbogárd SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 9–1 (5–0)
Sárbogárd, 100 néző
Vezette: Cseh Roland.
Sárbogárd SE: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér (Kiss B.), Vagyóczki D. (Bor) - Horváth A. (Varga A.), Szalai Á., Klémán M., Horváth Á. (Zvezdovics) - Farkas G. (Csőgör), Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó O., Rakonczai, Csicskovics D. (Hajdu R.), Sági - Kovács B., Mekota, Kovács K., Csicskovics P. (Lengyel) - Kiss G., Rabi. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Horváth Á. (4., 24., 26., 41.), Klémán M. (20., 54.), Bor (67., 86.), Varga Z. (79.), ill. Sági (87.).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
A 4. percben Klémán Máté szöglete után ide-oda pattogott a labda a lábak között, melyet végül Horváth Ádám egy határozott lövéssel helyezett el a mezőfalvai kapuba, 1-0. A 17. percben egy újabb sarokrúgás után Vagyóczki Dávid fejese a felső lécről kifelé pattant. A 20. percben Vagyóczki D. emelt a védők felett Klémán Máté elé, aki bevette a vendégek kapuját, 2-0. A 24. percben egy szép támadás végén Tölgyesi Pétert buktatták a 16-oson belül, a jogosan megítélt büntetőt Horváth Ádám higgadtan váltotta gólra, 3-0. Nem kellett sokat várni a következő Horváth Ádám gólra, aki formás akció végén talált be, 4-0. A 41. percben Horváth Ádám 18 méterről a védőkön és a kint tartózkodó kapuson átemelve vette be a kaput, 5-0. Az 54. percben egy középre emelt labdát Klémán Máté mellel lekészített maga elé, majd emelt a hálóba, 6-0. A 67. percben Bor Dávid értékesített egy büntetőt, 7-0. A 79. percben Tölgyesi szabadrúgását még kitolta Kovács Ádám, a kipattanót Bor Varga Alex elé tálalta, aki nem hibázott, 8-0. A 86. percben egy szép támadás végén Bor duplázott, 9-0. A vendégeknek kevés lehetőségük volt a gólszerzésre, de a 87. percben Sági József találatával szépítettek, 9-1.
Tudósított: Lengyel István.
Lajoskomárom – Melde Kft.-Kápolnásnyék 0–0
Lajoskomárom, 120 néző
Vezette: Rózsa Ádám.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh, Juhász M. (Gergye), Fodor P., Csörgei - Varga F., Magyaródi, Kövecses (Makai), Szulimán (Németh Á.) - Nyikos, Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Lőrincz M., Szajkó - Lipóth, Venczel, Nagy E., Bakonyi (Szöllősi) - Kiss Á. (Imrefi), Zsigmond. Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Jók: Varga F., Nyikos ill. Palásthy, Nagy E.
Jó iramban kezdődött a találkozó, mindkét csapat a stabil védekezésre alapozott.
A 11. percben Juhász Márton kapott remek indítást, 10 méteres éles, lapos lövése alig kerülte a hosszú sarkot. Fölényben játszott a hazai csapat, de kevés volt az igazi gólhelyzet. A 44. percben az előre húzódó Varga Ferenc balos tekerése kerülte el a bal felsőt. Az 51. percben a mérkőzés az első gyors nyéki kontrája futott végig, Zsigmond Levente centerezését, Lőrincz Márton kapta tiszta helyzetben, azonban Berta Ádám bravúrral hárítani tudott. A 82. percben Gergye Krisztián 25 méteres szabadrúgását szedte ki a felső sarokból Palásthy Dávid. A bevitelt szöglet után, Makai András előtt adódott a meccslabda, 5 méteres lapos lövését óriási bravúrral tudta hárítani Palásthy.
Tudósított: Mosberger Mátyás.
FC Főnix – Videoton Baráti Kör 8–1 (3–1)
Székesfehérvár, 100 néző
Vezette: Wittner József.
FC Főnix: Demeter – Sarok (Weisengruber), Andróczi (Berkei), Homola, Falus (Neidhardt) - Pápai, Király B., Jungwirth (Kertész), Horváth M. (Trampler) - Balogh L., Csiba. Vezetőedző: Pavlik József.
Videoton Baráti Kör: Kiss K. – Kecskés K., Tóth K., Papp M. (Polacsek), Kenessey – Boros M., Timár, Forró, Marton - Sasvári (Király D.), Kocsy (Farkas B.). Vezetőedző: Márkus Lajos.
Gól: Homola (42., 80., 81.), Balogh L. (11., 15.), Andróczi (50.), Neidhardt (51.), Berkei (87.), ill. Forró (24.).
Jók: egész csapat, ill. Forró.
A 12. percben a találkozó első helyzetéből megszületett az első gól, Jungwirth Máté beadását Balogh László kapásból a léc alá vágta, 1-0. A 15. percben Pápai Kristóf indította Baloghot, aki kapus mellett higgadtan passzolta a kapuba a labdát, 2-0. A 24. percben hazai labdavesztés után Forró Máté szép egyéni akció végén 18 méterről lőtt a kapu jobb oldalába, 2-1. A 40. percben Balogh L. indította Pápait, ő jól centerezett az érkező Homola Simonnak, aki 15 méterről szép gólt lőtt, 3-1. A 48. percben Király Bence beadása Andróczi Krisztofert találta meg, aki szép gólt lőtt a hosszú sarokba, 4-1. Az 50. percben Csiba Zoltán beadását Balogh L készítette vissza Neidhardt Dávidnak, ő az üres kapuba passzolt, 5-1. Az 55. percben Pápai szögletét Jungwirth fejelte a felső lécre. A 67. percben Csiba 30 méteres, életerős lövése a felső lécen csattant. A 80. percben hazai szögletet követően, a kapu előtti kavarodás után Homola kotorta be a labdát a kapuba, 6-1. A 82. percben Csiba passzát Homola továbbította a hálóba, 7-1. A 84. perc Balogh L. szép passzát Berkei Bálint lőtte be, 8-1. Ilyen arányban is megérdemelten nyerte meg az FC Főnix a sportszerű mérkőzést.
Tudósított: Petres Tamás.
Csór Truck-Trailer – Adony 3–2 (2–1)
Csór, 150 néző
Vezette: Illés Áron.
Csór Truck-Trailer: Janky – Ács, Magyar P., Takács G., Finta (Viniczai) - Kásler Barnabás (Báles Zs.), Spánitz, Horváth H., Mód (Sasvári), Zs. Nagy (Orosz) – Salacz M. (Wisniewski). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Adony: Andrejev – Mónus, Hamar, Virág (Schnierer B.), Balogh B. - Tóth D., Holentoner, Kovács L. (Bagóczki), Kaló (Hodula) - Tatár (Bognár B.), Bartha (Kelemen). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Gól: Horváth H. (9.), Mód (34.), Salacz M. (61.), ill. Hamar (41.), Holentoner (78.).
Jók: Takács G., Salacz M., Horváth H., ill. Balogh B., Hamar.
A 7. percben Horváth Hunor 23 méterről tüzelt, Andrejev Illés pedig a kapujába paskolta a pattogós labdát, 1-0. A 31. percben Salacz Máté beadását Zs. Nagy Balázs 13 méterről fölé lőtte. A 33. percben Andrejev Mód Ádámhoz passzolta a labdát, aki köszönte szépen, és az üres kapuba ívelte azt, 2-0. Szemfüles találat volt! A 41. percben a jobb oldalukon végeztek el egy szabadrúgást a vendégek. Hamar Erik emelkedett a legmagasabbra, és a léc alá fejelt 6 méterről, 2-1. Az 51. percben Zs. Nagyot akasztották az adonyi 16-oson belül, de a játékvezető sípja néma maradt. A 62. percben Sasvári Márk futott el a jobb oldalon, középre adása remek helyzetben találta Salacz Mátét, aki közelről nem hibázott, 3-1. A 72. percben Salacz M. iramodott meg a baloldalon, majd egy csel után a hosszú kapufára tekerte a labdát. A 78. percben az Adony végig vitt egy kontrát és Holentoner Edvin 14 méterről a léc alá vágta a labdát, 3-2. A vendéglátók többször is eldönthették volna a meccset, ennek ellenére a vége nagyon izgalmas lett.
Tudósított: Csete Krisztián.
Enying – Móri SE 0–10 (0–4)
Enying, 100 néző
Vezette: Jónás Péter.
Enying: Surányi (Ábrahám) – Hunyadi, Orsós, Mohai, Kollár (Kovács L.) - Kizlinger (Doma), Horváth P., Horváth D. (Mándoky), Halász (Paluska K.) - Németh Sz., Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Móri SE: Zámbó (Nagy D.) – Végvári (Király K.), Rózsa, Szekeres (Loi M.), Kocsis G. - Kocsis D. (Heim), Tetzl, Sötét (Hajdu M.), Mészáros B. - Lehota V., Lehota R. Vezetőedző: Tar Bálint.
Gól: Kocsis G. (5., 87.), Lehota V. (49., 57.), Kocsis D. (9.), Szekeres (25.), Tetzl (36.), Rózsa (67.), Hajdu M. (77.), Loi M. (80.).
Jók: senki, ill. Kocsis G., Kocsis D., Szekeres, Lehota V.
Már az 5. percben meg is szerezték a vendégek az előnyt, Mészáros Barnabás fejelt egy előre ívelt labdát a kapu hosszú oldala felé, ahol Kocsis Gergő érkezett és könnyedén bólintott Surányi Márk kapujába, 0-1. A 9. percben egy szögletrúgást követő kavarodást kihasználva Kocsis Dominik talált be, 0-2. A 25. percben megismétlődött az előző találat, de ezúttal Szekeres Marcell vette be a kaput, 0-3. A 36. percben Tetzl János vett át egy távoli átadást a 16-os vonalnál, majd szinte zavartalanul lőtt a jobb alsóba, 0-4. Hiába támadott az Enying a második félidő elején, a 49. percben mégis a Mór növelte tovább előnyét. Lehota Viktor egészen a kapuig száguldott labdájával, és szépen lőtte ki a hosszú sarkot, 0-5. Az 57. percben Lehota V. kapott nagyszerű indítást, és a védőket megelőzve lőtt a kapuba, 0-6. A 67. percben egy újabb móri szöglet, újabb gólt eredményezett, ezúttal Rózsa Marcell fejelt a felső lécre, majd a visszapattanó labdát sikerült bekotorni a gólvonal mögé, 0-7. A 77. percben a jobb oldalon iramodott meg Hajdu Milán, és helyezte el a labdát a kapuba, 0-8. A 80. percben Loi Milán is betalált, majd a 85. percben Kocsis G. büntetőből alakította ki a végeredményt, 0-10. A vendégek egy percig sem hagytak kétséget a 3 pont sorsa felől, az Enyingnek pedig csak néhány ellentámadásra futotta, de igazi veszélyt nem jelentettek a móri kapura.
Tudósított: Mohai Norbert.
Martonvásár – Ercsi Kinizsi 2–0 (0–0)
Martonvásár, 70 néző
Vezette: Rózsa József.
Martonvásár: Kertész – Antal (Patkós K.), Füzik (Balassa), Hajdu I., Füzér (Gábor) - Trizna, Victor (Zoboki L.), Juhász B., Hernádi - Veres (Dudás), Cziklin. Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Terejánszki (Gál Benedek), Szili (Blonski), Schnierer J., Kun (György) – Hompót D., Lak (Kuti), Rebők (Bánszki), Lőrincz D. - Békes, Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.
Gól: Victor (50.), Hernádi (78.).
Jók: Victor, Veres, ill. Kovács N.
Az első félidőben nem sok minden történt, közepes iram mellett nagy helyzetek nem alakultak ki. Az első említésre méltó esemény a 27. percben volt, ekkor Hajdú István egy szögletet fejelt a felső kapufára. Az első félidei produkció nem tetszhetett a hazai stábnak, mert a második játékrészre egy jóval agilisabb Marton lépett pályára és ez meg is hozta számukra a vezetést. Az 50. percben egy bal oldalról érkező beadás után nem tudtak tisztázni a védők, Victor Michel csapott le a labdára és 10 méterről talált be, 1-0. A bekapott gól felébresztette az Ercsit minden mindegy alapon támadtak, de ezek rendre elhaltak a jól záró martoni védelmen. A 65. percben hagyta ki az Ercsi a legnagyobb lehetőségét, egy szöglet után Kertész Márk kiejtette a labdát, de a védők nagy nehezen megoldották a feladatot. A 70. percben szabadrúgást végezhetett el a hazai csapat 15 méterre a kaputól, Veres Róbert lövését Kovács Norman éppen csak hárítani tudta. Aktívabb volt az Ercsi a támadások terén, de lehetett látni, hogy a Marton csak az alkalomra vár, amely el is jött a 78. percben. Ekkor egy mintaszerű támadás után a középre adott labdát Hernádi Ádám vágta a kapuba 2-0. A meccs egészét nézve, ahogy telt az idő a házigazda úgy darálta be az Ercsit, és megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot.
Tudósítás: Gutyina Attila
Szabadnapos: Sárosd (12.)
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 14 gól
2. Horváth Ádám (Sárbogárd SE), Kocsis Gergő (Móri SE) 10-10
3. Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 8 gól