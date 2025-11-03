A tíz gólos meccsek napja volt

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Ikarus-Maroshegy 2–0 (1–0)

Agárd, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á. (Pauer), Reizinger, Tar L., Héger - Klauz M., Hajdu Z., Bozai B., Mészöly - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Gimes), Kecskés, Drexler, Nagy B. (Kókány) – Junior Joaz, Bíró (Skultéti A.), Fülöp, Harangozó (Zsöllei) - Bogdány, Szabó B. Vezetőedző: Szarka Martin.

Gól: Reizinger (9.), Pauer (90.).

Jók: Mészöly, Klauz M., ill. Junior Joaz.

Nehéz mérkőzésre számított a hazai csapat és ezt is kapta a találkozótól. Több sérült miatt kissé szokatlan felállásban a 9. percben sikerült megszerezniük a vezető találatot. Balogh Ádám ugratta ki Reizinger Bencét, aki végigrobogott a jobb oldalon, elvitte a kapus mellett, majd egy visszaérkező védőt is becsapta egy lövő csellel 4 méterről a Kovács Zoltán mellett bombázott a kapuba, 1-0. Az első félidőben jobbára a két 16-os között folyt a játék, a kapusoknak nem sok dolguk akadt. Igaz a hazaiakat a kapufa egyszer Drexler Lóránt lövésénél kisegítette. A kissé idegesen játszó Gárdony csapat kétszer is eldönthette volna a meccset, de Reizinger és Bozai Bence kihagyta a ziccerét. Az utolsó percben a csereként beálló Pauer Zoltán remekül fordult le emberéről, majd 8 méterről kilőtte a bal sarkot, 2-0. A gárdonyi csapat fontos meccset nyert meg!

Tudósított: Balogh Balázs.

Sárbogárd SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 9–1 (5–0)

Sárbogárd, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárbogárd SE: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér (Kiss B.), Vagyóczki D. (Bor) - Horváth A. (Varga A.), Szalai Á., Klémán M., Horváth Á. (Zvezdovics) - Farkas G. (Csőgör), Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó O., Rakonczai, Csicskovics D. (Hajdu R.), Sági - Kovács B., Mekota, Kovács K., Csicskovics P. (Lengyel) - Kiss G., Rabi. Vezetőedző: Masinka Csaba.

Gól: Horváth Á. (4., 24., 26., 41.), Klémán M. (20., 54.), Bor (67., 86.), Varga Z. (79.), ill. Sági (87.).