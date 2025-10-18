október 18., szombat

Jégkorong

1 órája

Sokáig tartotta magát a Volán, azonban a rókák jobban bírták

A Hydro Fehérvár AV19 a Bolzano otthonában lépett jégre az ICEHL 12. fordulójában. A Volán egészen az utolsó húsz percig őrizte a 0-0-t, de a végére összeomlott, így ellenfele megtartotta a három pontot.

Kelemen Kornél

A Hydro Fehérvár AV19 péntek este az Innsbruck otthonából hozott el két pontot, majd ezt követően szombaton a Bolzanóhoz látogatott. A Volánra nem várt könnyű feladat az olaszok otthonában.

Nagyot küzdött a Volán, mégsem tudott gólt szerezni a Bolzano otthonában
Fotó: Fehér Gábor

Kiss Dávid legénysége nem kezdte rosszul a meccset, sokáig remekül tartotta magát, bár több veszélyes lövése is volt az ellenfélnek, Horváth Dominik eszén enmt tudtak túljárni. A fehérváriak is veszélyesek voltak a kapura, azonban ők sem tudták megkaparintani a vezetést. 

A második etapban magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak az olaszok, saját kapuja elé szögezte a Fejér vármegyei alakulatot. Záporoztak a lövések, a magyar kapus többször is bravúrral mentett, de volt, hogy a védők önfeláldozó bevetődéseire volt szükség. A hazai kapuvédőnek nem volt túl sok dolga, mindössze kétszer kellett játéka avatkoznia, ennek ellenére is gól nélkül fordultak a felek az utolsó húsz percre.

Ekkor már semmi nem mentette meg Kiss Dávid tanítványait, a játékrész közepére lezárta a nyitott kérdéseket a Bolzano. A rókák góljait, Enrico Miglioranzi, Brett Pollock és Cole Schneider szerezték, 3-0. A hátralévő időben már egyik csapat sem tudott a hálóba találni.

 

