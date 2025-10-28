október 28., kedd

Jégkorong

1 órája

Új fejezet a Volán és a Capitals rivalizálásában

Forrni fog a jég Székesfehérváron. A Hydro Fehérvár AV19 szerdán este 19.15 órától hazai pályán méri össze erejét a Vienna Capitalssal az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 15. fordulójában.

Kelemen Kornél

Szerdán újabb rangadó vár a Volán hokisaira. A Hydro Fehérvár AV19 hazai jégen fogadja a Vienna Capitals együttesét az ICEHL-ben. 

Az előző idényben sokszor csapott össze a Volán és a Vienna Capitals
Fotó: Nagy Norbert

A két csapat az előző idényben a pre-playoffban nézett utoljára farkasszemet tétmeccsen. A párharc három mérkőzésig tartott, a fehérváriak végül kiejtették a Capitalst, ezzel továbbjutottak a negyeddöntőbe. 

A két gárda a szezon előtt felkészülési meccset is játszott, ahol a bécsiek szétlövésben nyertek. Ez most külön motivációt jelenthet a fehérváriaknak, akik hazai közönség előtt rendszerint más fokozatra kapcsolnak. 

A Volán idei teljesítménye hullámzó

A Volán idei teljesítménye eddig igencsak hullámzónak mondható. A fehérvári csapat képes volt megnehezíteni, sőt, időnként legyőzni a liga élmezőnyéhez tartozó ellenfeleket, ugyanakkor a tabella alsó felében tanyázó gárdák ellen több fájó vereséget is elszenvedett. Ez a kettősség jól mutatja, hogy a Fehérvárban bőven megvan a potenciál a legjobbak közé tartozni, de a kiegyensúlyozottság még hiányzik a játékból. 

Kiss Dávid többször is hangsúlyozta, a cél az, hogy a játékosok megtalálják a stabil teljesítményt, és mérkőzésről mérkőzésre ugyanazzal az intenzitással lépjenek jégre. Ha ez sikerül, a Volán ismét a felsőházban küzdhet az értékes pontokért.

 

