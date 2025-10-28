Új fejezet a Volán és a Capitals rivalizálásában

Szerdán újabb rangadó vár a Volán hokisaira. A Hydro Fehérvár AV19 hazai jégen fogadja a Vienna Capitals együttesét az ICEHL-ben.

Az előző idényben sokszor csapott össze a Volán és a Vienna Capitals

Fotó: Nagy Norbert

A két csapat az előző idényben a pre-playoffban nézett utoljára farkasszemet tétmeccsen. A párharc három mérkőzésig tartott, a fehérváriak végül kiejtették a Capitalst, ezzel továbbjutottak a negyeddöntőbe.

A két gárda a szezon előtt felkészülési meccset is játszott, ahol a bécsiek szétlövésben nyertek. Ez most külön motivációt jelenthet a fehérváriaknak, akik hazai közönség előtt rendszerint más fokozatra kapcsolnak.