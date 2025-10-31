Először nyilatkozott a Volán megbízott vezetőedzője

A Hydro Fehérvár AV19 nem kezdte túl jól a szezont, egyszerűen nem tudott kijönni a gödörből. Sorozatban négy mérkőzést is elvesztett a Volán, ami végül Kiss Dávid állásába került, így a vezetőedzői posztot ideiglenesen Tyler Dietrich tölti be. A szakember a klub hivatalos oldalának elárulta, hogyan éli meg a változást, valamint beszélt a csapat hétvégi mérkőzéseiről.

Tyler Dietrich először nyilatkozott a Volán megbízott vezetőedzőként

Kiss Dávid a Volán család tagja

Megbízott vezetőedzőként most állt először mikrofon elé Tyler Dietrich, aki elárulta, hogy nehéz nap van a csapat mögött.

„Ez egy nagyon rossz szituáció, Dudu olyan volt mint egy családtag, nem csak nekem, hanem a csapatnak is, ilyenkor nehéz megemészteni a történteket, viszont nem ragadhatunk le, tovább kell lépnünk. Rendeznünk kell a sorainkat, a hétvégi meccsek előtt össze kell szedünk magunkat. Meg kell győződnünk róla, hogy a játékosok tudják miben a legjobbak, hogyan tudják segíteni a csapatot. Nem kell feltalálni a spanyol viaszt, egyszerűen csak játszaniuk kell. Vissza kell szerezniük az önbizalmukat, amiben nekünk segíteni kell őket a következő napokban."

Ezt követően beszélt a hétvégi mérkőzésekről is. A Volánra két idegenbeli találkozó vár, szombaton 16 órától a Vorarlberg otthonban, míg vasárnap 18 órától a Pustertal Wölfe otthonában lép jégre.

„A Vorarlberg nagyon jól játszott ellenünk Székesfehérváron. Voltak olyan pillanatok azon a meccsen, amikor irányítani tudtuk a játékot és diktáltuk a tempót, de aztán ők megtalálták a módját, hogy fordítsanak ezen. Hatalmas hidegzuhany volt ez az összecsapás, tanulnunk kell belőle. A Pustertal elleni találkozón, szinte végig az ellenfél irányított, nem véletlenül állnak a tabella élén. Két nagyon kemény meccs vár ránk, viszont az adott szituációban nem számít ki ellen kell játszanunk, a legfontosabb, hogy magunkból kihozzuk a legtöbbet" – emelte ki Tyler Dietrich.