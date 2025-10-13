A Volán a csúcson és a mélyponton is járt

Ahogy arról beszámoltunk, az utolsó utáni pillanatokban Anze Kuralt góljával a Volán legyőzte a címvédő Red Bull Salzburgot. A MET Aréna közönségének egy rendkívüli élmenyben volt része, hiszen a gólok mellett óriási bravúrokat is láthattak. Az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 2025-2026-os idényében először védte a ketrecet Horváth Dominik, aki szenzációsan tért vissza, csapata egyik legjobbja volt.

A Volán kapujában ezúttal Horváth Dominik remekelt

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A Volán vezetőedzője és kulcsembere is elégedett volt

A Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, Kiss Dávid elárulta, ki akarták javítani a szombati Vorarlberg elleni bukást.

„Legfőképp a szomorú szombatot próbáltuk elfeledni, ezt a meccset nem volt időnk kielemezni és átbeszélni, hiszen a Salzurg ellen kllett már készülnünk. Annyit mondtam a játékosoknak, hogy rossz volt átélni a Vorarlberg elleni meccset, nem szabadott volna a szurkolóink előtt ilyen teljesítményt nyújtanunk, amiért utólag is szeretnénk elnézést kérni. A Salzburg ellen a drukkereinknek és magunknak is vissza kellett adnunk valamit. Mostantól ez kell legyen az elvárás magunkkal szemben, megelégeltük, hogy egyszer nagyon mélyen vagyunk egyszer pedig nagyon magasan. Semmi más nem elfogadott, csak az ezen a meccsen tanúsított szenvedély" – emelte ki a szakember.

Ezt követően a rengeteg védést bemutató Horváth Dominik állt a klub mikrofonja elé.

„Megvoltak a meccsnek a csúcs és a mélypontjai is. Nagyon hálás vagyok, hogy újfent kapuban lehettem, nagyon szerettem volna bizonyítani, hogy a kihagyás ellenére is számíthat rám mindenki. Sokan nem bíznak bennünk, ami érthető, hiszen nem mutattuk meg azt mi van bennünk. Szeretnénk bizonyítani, hogy sokkal több van bennünk, a munkát beletesszük, szeretnénk együtt kimászni a gödörből. Azt az üzenetet szeretném átadni, hogy minden rendben lesz" – emelte ki a kapus.