Jégkorong

22 perce

Újabb kőkemény mérkőzés vár a Volánra

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Volán#Pustertal Wölf#ICEHL#Fehérvár AV19#Kiss Dávid#AV19

A Hydro Fehérvár AV19 is jégre lép péntek este az osztrák bázisú jékorongliga (ICEHL) hetedik fordulójában. A Volán a Pustertal Wölfét fogadja a MET Arénában 19.15 órától.

Kelemen Kornél

Péntek este ismét jégre lép a Hydro Fehérvár AV19, ezúttal a dél-tiroli HC Pustertal Wölfe látogat el a MET Arénába. A két csapat rivalizálása az elmúlt években kiélezetté vált, a Volán szurkolók számára emlékezetes marad a 2021-2022-es szezon rájátszása, amikor az olaszok ellen söpréssel jutottak tovább a Fejér vármegyeiek. Történelmi siker volt ez, hiszen a kék-fehérek fennálásuk során először jutottak be az osztrák bázisú jégkorongliga elődöntőjébe, ahol nem volt megllás, egészen az ezüstéremig meneteltek az ördögök. 

Ismét hazai jégen játszik a Volán
Ismét hazai jégen játszik a Volán
Fotó: Nagy Norbert

Az előző idény nem a Volánról szólt

Az ICEHL 2024-2025-ös szezonjának alapszakaszában négyszer néztek farkasszemet a felek, ebből bár kettőt megnyett Kiss Dávid legénysége, azonban a két vesztes találkozó fájdalmas volt, hiszen mindkét esetben öt gól volt a felek között. Először decemberben hazai pályán szaladt bele egy 2-7-be a Volán, majd januárban idegenben kapott ki 5-0-ra. 

Az emberelőnyös szituációkkal mindkét gárda küszködik, ebből a szempontból a bajnokság két leggyengébb együttese csap össze, hiszen az AV19 12,5 százalékkal használja kia létszámfölényes helyzeteket, míg a Pustertal még ennél is gyengébben, mindössze 11,11 százalékkal, igaz jóval kevesebbszer került előnybe. Hári Jánosék eddig hadilábon állnak a gólszerzéssel, hiszen öt mérkőzés alatt mindössze hatszor zörgették meg a hálót, ennél kevesebbet csak a Pioneers Vorarlberg szerzett, amely tíz gólig jutott hat forduló alatt. 

A Fehérvár AV19 eddig két mérkőzést játszott hazai pályán, ezeket egyaránt megnyerte, sokat számít a csapatnak, hogy a szurkolók mögöttük állnak és támogatják őket. 

 

