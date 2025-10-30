Mélységek és magasságok – Kiss Dávid évei a Volánnál

Kiss Dávid ezer szállal kötődik a Hydro Fehérvár AV19-hez. 1990-ben Székesfehérváron látta meg a napvilágot. A Volánnál ismerkedett meg a jégkorong alapjaival, sokáig a csapat utánpótlásában nevelkedett, majd 2006-ban Szlovákia felé vette az irányt, ahol a HK Trnava U18-as csapatában szerepelt, ahol nem nyújtott rossz teljesítményt, fel is figyelt rá a Salzburg.

Kiss Dávid ezer szállal kötődik a Volánhoz

Fotó: Nagy Norbert / FMH-archív

A 2007-2008-as szezont már az osztrák csapat U20-as csapatban kezdte meg, pedig ekkor még csak 17 esztendős volt. Két évig pallérozódott a Red Bull Salzburgnál, ezt követően egy indényt eltöltött a New England Jr. Huskies-nál, amelyel az Empire Junior Hockey League-ben szerepelt (EmJHL). A szezon remekül sikerült számára, hiszen 35 meccsen 11 gól mellett kiosztott 15 gólpasszt is, majd 2010 nyarán ismét a fehérvári jégkorong körforgásába tért vissza. Itt már mint felnőtt játékos vették számításba, igaz az EBEL-ben szereplő nagycsapatban mindössze 3 mérkőzés jutott neki. Ezzel szemben a MOL Ligában, a "fiókcsapatban" a Titánoknál nagyszerűen ment neki a játék, elsősorban az előkészítésben jeleskedett, 9 góllal és 20 assziszttal zárta a bajnokságot. A 2011-2012-es szezonban még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, 33 meccsen 18-szor vette be az ellenfelek kapuját, emellett 16-szor előkészített. Ennek ellenére ekkor a visszavonulás mellett döntött, amit azzal indokolt, hogy játékosként csak akkor tud megélni, ha bekerül az EBEL keretbe, a fiókcsapat megszűnésével bár voltak MOL Liga ajánlatai, úgy érezte azokkal sincs előrébb.