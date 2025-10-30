október 30., csütörtök

Jégkorong

1 órája

Mélységek és magasságok – Kiss Dávid évei a Volánnál

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#jégkorong#Volán#Red Bull Salzburg#Vienna Capitals#Kiss Dávid

A Hydro Fehérvár AV19 október 30-án megköszönte vezetőedzőjének az eddigi munkát. De ki is az a Kiss Dávid és pontosan mit ért el a Volánnal? Most ezekre a kérdésekre gyűjtöttük össze a választ.

Kelemen Kornél

Kiss Dávid ezer szállal kötődik a Hydro Fehérvár AV19-hez. 1990-ben Székesfehérváron látta meg a napvilágot. A Volánnál ismerkedett meg a jégkorong alapjaival, sokáig a csapat utánpótlásában nevelkedett, majd 2006-ban Szlovákia felé vette az irányt, ahol a HK Trnava U18-as csapatában szerepelt, ahol nem nyújtott rossz teljesítményt, fel is figyelt rá a Salzburg.

Fotó:  Nagy Norbert / FMH-archív

A 2007-2008-as szezont már az osztrák csapat U20-as csapatban kezdte meg, pedig ekkor még csak 17 esztendős volt. Két évig pallérozódott a Red Bull Salzburgnál, ezt követően egy indényt eltöltött a New England Jr. Huskies-nál, amelyel az Empire Junior Hockey League-ben szerepelt (EmJHL). A szezon remekül sikerült számára, hiszen 35 meccsen 11 gól mellett kiosztott 15 gólpasszt is, majd 2010 nyarán ismét a fehérvári jégkorong körforgásába tért vissza. Itt már mint felnőtt játékos vették számításba, igaz az EBEL-ben szereplő nagycsapatban mindössze 3 mérkőzés jutott neki. Ezzel szemben a MOL Ligában, a "fiókcsapatban" a Titánoknál nagyszerűen ment neki a játék, elsősorban az előkészítésben jeleskedett, 9 góllal és 20 assziszttal zárta a bajnokságot. A 2011-2012-es szezonban még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, 33 meccsen 18-szor vette be az ellenfelek kapuját, emellett 16-szor előkészített. Ennek ellenére ekkor a visszavonulás mellett döntött, amit azzal indokolt, hogy játékosként csak akkor tud megélni, ha bekerül az EBEL keretbe, a fiókcsapat megszűnésével bár voltak MOL Liga ajánlatai, úgy érezte azokkal sincs előrébb. 

Visszavonult a jégkorongtól, de nem a Volántól

Úgy döntött, hogy marad a fehérvári jégkorong kötelékében, megkezdte edzői pályafutását. Az első három évben az U20-as csapat másodedzőjeként dolgozott, ezt követően kapta meg első vezetőedzői megbizatását az U18-as gárda élén. Fokozatosan mászta meg a létrát, hiszen két szezon után megkapta az U20-as vezetőedzői posztot, majd 2018-ban az Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok irányítását vette át. -ban Antti Karhula stábjába került másodedzőként. Segdként komoly szerepet játszott a Volán történelmének legnagyobb sikerében, amikor is a 2021-2022-es szezonban a Fejér vármegyeiek az osztrák bázisú jégkorongliga döntőjéig meneteltek. 

2023-ban jött el Kiss Dávid ideje

2023 júliusában teljeskörű bizalmat kapott a kub vezetőségétől, átvehette az első csapat irányítását. Az első szezonja kiválóan sikerült a csapattal, az ICEHL alapszakaszát a Klagenfurt mögött a második helyen zárta a Volán, amivel kiharcolta a következő évi Bajnokok Ligája indulást. Emellett megnyerte gárda a Magyar Kupa küzdelmeit is. Az osztrák bajnokság rájátszása nem sikerült a legjobban, egy kőkemény hét mérkőzésen át tartó párharc végén kiesett a Pustertal Wölfe ellen a negyeddöntőben az AV19. 

A 2024-2025-ös szezon sokáig úgy tűnt, még jobban sikerül mint az azt megelőző, hiszen a székesfehérváriak sokáig a tabella élén álltak, viszont december környékén sorra megsérültek a kulcsemberek, Erdély Csanád, Anze Kuralt, csak hogy néhányat említsünk. Emiatt a csapat egyre jobban csúszott vissza a táblázaton és végül a pre-playoffot érő 7. helyen zárták az alapszakaszt. A negyeddöntőbe jutásért a Vienna Capitalst kellett legyőznie Kiss Dávid legénységének, ami végül össze is jött, viszont a következő körben a Salzburg túl nagy falatnak bizonyult, így újfent a negyeddöntő jelentette a végállomást. 

A 2025-2026-os szezont felemásan kezdte a gárda, a Red Bull Salzburgot legyőzte, a Klagenfurtot alaposan megszorongatta, ezzel szemben sokszor az úgymond kötelezőket meg rendre elbukta, 4-1-re kikapott a Vorarlbergtől, 7-1-re ütötte ki az akkor sereghajtó Black Wings Linz, az utolsó csepp a pohárban pedig a Vienna Capitals elleni 6-3-as vereség volt. A csapat irányítását ideiglenesen az eddigi másodedző Tyler Dietrich vette át. 

 

