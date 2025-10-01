1 órája
A csapattársak mindig átlendítenek a nehéz pillanatokon
A Volán Fehérvár öttusázóinak trénerét, az olimpiai bronzérmes Kovács Saroltát választották augusztus hónap legjobb hazai edzőjének. Nem csak öttusázóknál, az összes sportágat tekintve.
A fehérváriak szakosztályelnöke, Vörös Zsuzsanna érthetően büszke munkatársára, korábbi versenyzőtársára. A fővárosi díjátadón hárman foglaltak helyet az asztalnál, Vörös mellett a díjazott, Kovács Saci, valamint az utánpótlásban az idei nyáron parádézó, kétszeres világbajnok, Szécsi Nemere.
− Természetesen minden hónapban figyelem az Utánpótlássport által évekkel ezelőtt alapított díj aktuális kitüntetettjeit, többször eszembe jutott, jó lenne, ha a mi műhelyünket is köszöntenék egyszer - jegyezte meg Vörös Zsuzsanna. - Ez a pillanat most eljött, Saci lett a hónap edzője. Évek óta jó eredményeket érünk el, de annyira kiemelkedő sikereket nem értünk el, mint a közelmúltban, Szécsi Nemere révén. Versenyzőnk 16 évesen nyert egyéniben az U19-es Eb-n és vb-n is ami rendkívüli teljesítmény. A világbajnoki aranya különösen meglepő volt, ugyanis a szezon utolsó világversenyére - bár előtte megnyerte a 19 éven aluliak Európa-bajnokságát - a tapasztalatszerzés miatt utazott ki, végül nagy fölénnyel nyert. Én nem voltam ott a helyszínen, de az internetes közvetítésnek köszönhetően követtem az eseményt. A célban aztán Kovács Sarolta átadta a telefont Némónak, megkönnyeztem a versenyzők sikerét. Nagy hátrányból indulva tizenöt másodperces előnnyel nyert.
Athén olimpiai bajnoka hozzátette, Kovács Saroltával anno klub- és versenyzőtársak voltak, most pedig kollégák.
− Budapesten került megrendezésre a világbajnokság 2008-ban, végül nem versenyeztünk együtt, mert én váltóban nem indultam, Saci így kapott lehetőséget és lett világbajnok. Egy évvel korábban viszont összejött Rigában, az Európa-bajnokságon, ott együtt álltunk rajthoz. Én nem sokkal később abbahagytam az öttusát, amíg be nem jelentettem a búcsút, együtt álltunk rajthoz a viadalokon. Edzősködni kezdtem a Volánban, Saci edzéseit is irányítottam, ami eleinte nem ment zökkenőmentesen, viszont az évek alatt kellően intelligensen kezeltük a dolgot, a versenyzőm elfogadta, felismerte a tényt, hogy annyi világversennyel és győzelemmel a hátam mögött talán tudok hasznos tanácsokat adni számára a versenyek kapcsán. Én már túl voltam azokon a sikereken, amelyeket ő még csak szeretett volna megélni. Az évek során összecsiszolódtunk, remek munkakapcsolatba kerültünk. Az első világbajnoki ezüstérmét Moszkvában nyerte, készült ott egy kép, amelyen átölelem, együtt örülünk a helyezésének. Úgy gondolom, a közös pályafutásunknak ez egy döntő mozzanata volt. A tokiói olimpián nem tudtam részt venni, de a versenyt természetesen követtem, folyamatosan kapcsolatban voltunk telefonon. A vívás után hívott, közölte, csak a 10. helyen zárta ezt a tusát, amivel nem elégedett, mondtam, sokkal előkelőbb a helyezése, a 6. helyen várja a folytatást, annyira szoros a mezőny, tehát minden rendben, ugyanis úgy utazott ki az ötkarikás játékokra, hogy reálisan a hatban kell zárnia a vívást, ha szeretne éremért csatázni a későbbiekben. Folyamatosan jött előre, lett végül harmadik. Ami hatalmas eredmény volt, ugyanis előzőleg egy térdműtétet követő trombózis miatt egész évben nem tudott versenyezni, a tavaszi, hazai világkupa után az Eb-n indult váltóban, majd jött az olimpia.
Nem sokan számoltak azzal, hogy Kovács dobogóra léphet a japán fővárosban, mégis megtette.
− Nehéz helyzetből állt talpra. Úgy gondolom, ebben sokat segített, hogy a fehérvári edzők végig bíztatták, nem engedtük, hogy elveszítse a hitét – folytatta Vörös Zsuzsanna. - Saci eleve erős volt, de kellett a háttértámogatás. Úgy gondolom, ezek a történések is kellettek ahhoz, hogy immár edzőként is eredményes legyen, a korábban szerzett tapasztalatokat hasznosítja a jelenben. Amit ő megtanult, át tudja adni a fiatal sportolóinknak. Örülök, hogy Kovács az edzői stábunk tagja, azok a szakvezetők találják meg a kapcsolatot a mai fiatalokhoz, akik anno sikeresek voltak sportolóként. Változnak a fiatalok, ahogy mi is változunk, én is más voltam versenyzőként, mint most vezetőként. Ahogy Saci és másként gondolkodott versenyzőként, mint teszi most, az utánpótlás trénereként. Azonban a legfontosabb az alázat, ami megvolt mindkettőnkben régen is, és megvan most is. Ahogy Szécsi Nemere is rendelkezik ezzel a nagyon fontos tulajdonsággal, ez rendkívül erénye egy versenyzőnek, amit nekünk feltétlenül támogatnunk kell. Némó kapcsán joggal vagyunk optimisták.
Az igazgató azt mondja, az elmúlt években Fehérváron voltak jobb és rosszabb eredmények egyaránt. Ugyanakkor a hidegvérüket soha nem veszítették el.
− Amikor nem úgy alakultak az események, ahogy azt vártuk, mindig azt mondtam, nem másokkal kell foglalkoznunk, hanem magunkkal, a saját dolgainkkal kell törődnünk. A saját versenyzőinkre kell koncentrálnunk. Az utánpótlás eredmények nagyon fontosak, minden korosztályban, de az én hitvallásom az, hogy sikeres, eredményes felnőtt versenyzőket neveljünk. Amikor edző lettem, olimpiai bajnokként az volt az álmom, hogy rajtam kívül legyen még ötkarikás bajnok sportolója a klubomnak. Ez részben már sikerült, mert Saci bronzérme számomra is arannyal ért fel az előzmények ismeretében. De a cél továbbra is az, hogy olimpiai aranyérmest neveljünk Fehérváron. Nem szeretnénk túlzott nyomást helyezni rá, de az tény, Nemere minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami nagy bajnokká teheti. Nemrég kezdte újra az edzéseket a kora őszi pihenő után, leültünk beszélgetni, mondtam neki, innentől mindenki őt akarja majd legyőzni az utánpótlásban az egész világon. Őt szeretnék legyőzni, vagy minimum megszorongatni. Ezzel együtt kell élnie, ha megoldja, valódi klasszis válik majd belőle. Az Alba Volánnál mi mindent támogatást megadunk neki, a többi már rajta múlik.
Szécsi Nemere elképesztő produkciókkal jelentkezett a nyáron, az U19-es vb-n, litvániai Druskininkai városában. Leginkább az ő két diadalának köszönheti Sarolta a nemrég kapott elismerést.
− Az U19-es vb-n magamat is megleptem, a 13. helyről szereztem meg a győzelmet – tette hozzá a fiatal szupertehetség. - Az U17-es világbajnokságot ugyan megnyertem, de itt jóval idősebbek között indultam. Saci nagyon sokat tud nekem segíteni a kombinált számban, hallgattam rá. Pedig fáradt voltam egész nap, az időjárás sem alakult kedvezően, hajlamos vagyok frontérzékenységre, borús volt az idő, mégis jól alakult minden. Jól futottam, a lövészet során alig vétettem hibákat. Saci jó edző, nem csak futásban, a többi számban is hasznos tanácsokkal látott, folyamatosan jelezte, már nincs
sok hátra, képes vagyok megnyerni a viadalt. Emberileg is jó viszonyban vagyok vele, ahogy a többiekkel is, a Volán edzői stábjának minden tagja hozzátesz az eredményeimhez. Szerencsés vagyok, hogy velük dolgozhatok, jól összehangolódtunk az évek során.
A fiatal bajnoknak a lovaglással már nem kell bíbelődnie, az OCR-ben kell bizonyítania. Ez is akadálypálya, de ló nélkül.
− Én is elkezdtem a lovaglást, egy éven át űztem, alapokat tudok, de túlzottan nem merültem bele. Ez nem is okozott gondot, én az öttusát nem a lovaglás miatt kezdtem el. Azért ezt választottam, mert az ikertestvéremmel, Kornéllal nagyon elevenek voltunk otthon, túl sokat mozogtunk, anyukám azt mondta, érdemes olyan sportot választanunk, ami elfáraszt bennünket. Egyáltalán nem bánom, hogy a lovaglást kivették a műsorból, az új számot kimondottan szeretem. Abban sokkal jobb, hogy itt kisebb a szerencse szerepe, ha valamit elrontok, lecsúszok az egyik akadálytól, nem okolhatok senkit, az eredményemért egyedül én vagyok a felelős. Nincs hivatkozás másra, például a lóra, hogy megtorpant, nem engedelmeskedett.
Vörös Zsuzsanna sem igazán bánja, hogy a lovaglás már nem része az öttusának.
− Amikor kiderült, hogy váltás lesz, nem csak itthon, nemzetközi szinten is nagy volt a felháborodás. A pentathlon folyamatos változáson megy át, a pekingi olimpia után, 2009. január elején is komoly újítás következett, addig a klasszikus öttusát űztük, öt, külön számmal. Aztán jött a kombi, ami miatt zúgolódtak. Pedig nem arról volt szó, hogy kikerült egy megszokott szám és jött helyette egy teljesen másik, mindössze összehozták a futást és a lövészetet. Mégsem tetszett sokaknak. Időbe telt, de a mezőny elfogadta, megtanulta. Saci már a régi érában kezdett, de érmeket már az új verzióval nyert. Azt már sokan elfelejtik, mindennek vannak előnyei és hátrányai. Anno sokan azért kezdték el az öttusát, mert volt benne lovaglás. Mások azért hagyták abba idő előtt, mert nem akartak lovagolni. Velem is előfordult, méghozzá sokszor, hogy az első helyről indulva, rossz ló miatt a 36. pozícióban landoltam, mondhattam, az egész éves munkám kútba veszett. Imádom a lovakat, az állatokat, nagyon örülök, hogy ebben a formátumban versenyezhettem, de azt gondolom, a feladatunk az, hogy ebben az új rendszerben neveljünk győzteseket. Jó érzés, hogy az akadálypálya végén felfutnak a falon, a célban lenyomják a gombot, aztán a fiúk pacsiznak, a lányok megölelik egymást. Mindenki tudja, csak magára számíthat.
Kovács Sarolta a kontinensviadalon és a világbajnokságon is végig bízott Szécsiben. A fiatal sportoló különleges képességekkel rendelkezik.
− Rendkívül tehetséges, céltudatos sportoló, akivel öröm együtt dolgozni. Amikor kiderült, jelölnek a hónap edzője díjra, meglepődtem. Ugyanis a kajak-kenusok szakvezetője, valamint a birkózók szakmai munkájának irányítója is nagyszerű tréner. Nagy megtiszteltetés számára, hogy az illetékesek rám gondoltak. A sportolói pályafutásom kerek volt, nem maradt bennem hiányérzet, remélem, edzőként is bizonyítok az elkövetkező években. Mindig vannak új célok előttem. A tokiói olimpia után azonnal csatlakozhattam a volános edzőkhöz, várandós kismamaként kezdtem a munkát. Több mint egy éve kaptam a lehetőséget, hogy a fiatalok futóedzője legyek. Egy kicsit tartottam a feladattól, az első időszak nem volt könnyű, amiben biztosan szerepet játszott, hogy korban nem állnak messze tőlem. Mindig is gyerekekkel akartam foglalkozni, de fiatalabbakkal, a kicsikkel, de nem bánom, hogy így alakult, a tinédzserekkel is megtalálom a közös hangot. Egy év múlva végzek mesterszakon, sportmentáltréner képzésen. Ez sokat segít majd az edzősködésben. Nekem nagyon fontos volt Tokióban, hogy fejben végig rendben voltam, sikerült jól összeraknom a napomat, ami érmet eredményezett. Biztosra veszem, hogy hasznos tanácsokkal látom majd el a versenyzőket, kiélezett helyzetekben. A fizikai felkészülés mellett a lelki is nagyon fontos.
Kovács sportolói pályafutása utolsó időszakában lovasedzőként akart dolgozni. Végül minden másként alakult.
− Szerettem a lovaglást, bár nekem is voltak rossza tapasztalataim bőven. Aztán a Volánnál a lövőedző pozíció üresedett meg, azt töltöttem be, oda tudtam bekerülni. Sportolóként fájt, hogy kiveszik a lovaglást a programból, az OCR-t soha nem próbáltam ki, a lovaglással az én versenyzői karrierem is lezárult. Amikor edző lettem, arra gondoltam, át kell állnom nekem is, ha szeretnék segíteni a fiataloknak. Az utánpótlás tagjai - akik már nem ültek lóra - amúgy szeretik az új kihívást, az akadálypálya benne van a vérükben, testükben, kezükben.
Kovács azt mondja, Szécsi világbajnoki diadala egyáltalán nem lepte meg.
Néztem a rajtlistát a záró kombinált számot megelőzően, bár csak a 13. helyről rajtolt, közel voltak hozzá riválisok. Amikor elindult, a dobogóban biztos voltam. Azt mondtam neki, csak az utolsó körben nézzen fel, addig csak magaddal foglalkozzon, fusson és célozzon minél jobban. Jó volt a pálya kialakítása, ahol álltam, tudtam vele menet közben kommunikálni. Folyamatosan növelte az előnyét, az utolsó előtti körben már összenéztünk, mindketten tudtuk, hogy megvan az arany. Hatalmas élmény volt, nagyon örültem, hogy edzőként ezt átélhettem. Több edző dolgozik vele, külön úszóedző, szakvezető, az OCR, más a vívás kapcsán segíti, én a lövészetét és a futását felügyelem. Ez komoly csapatmunka volt, bár az öttusa egyéni sportág, mégis csapatban kell gondolkodnunk. Nagyon fontosak a társak, amikor nekem nem ment, nehezebb időszakot éltem, mindig erőt adott, hogy ott vannak a társak, az edzők, úgy voltam vele, majd ők átlendítenek a nehéz pillanatokon.