A csapattársak mindig átlendítenek a nehéz pillanatokon

A fehérváriak szakosztályelnöke, Vörös Zsuzsanna érthetően büszke munkatársára, korábbi versenyzőtársára. A fővárosi díjátadón hárman foglaltak helyet az asztalnál, Vörös mellett a díjazott, Kovács Saci, valamint az utánpótlásban az idei nyáron parádézó, kétszeres világbajnok, Szécsi Nemere.

Balról Vörös Zsuzsanna, Kovács Sarolta, augusztus hónap legjobb utánpótlásedzője, valamint Szécsi Nemere

Fotó: Horog László/FMH

− Természetesen minden hónapban figyelem az Utánpótlássport által évekkel ezelőtt alapított díj aktuális kitüntetettjeit, többször eszembe jutott, jó lenne, ha a mi műhelyünket is köszöntenék egyszer - jegyezte meg Vörös Zsuzsanna. - Ez a pillanat most eljött, Saci lett a hónap edzője. Évek óta jó eredményeket érünk el, de annyira kiemelkedő sikereket nem értünk el, mint a közelmúltban, Szécsi Nemere révén. Versenyzőnk 16 évesen nyert egyéniben az U19-es Eb-n és vb-n is ami rendkívüli teljesítmény. A világbajnoki aranya különösen meglepő volt, ugyanis a szezon utolsó világversenyére - bár előtte megnyerte a 19 éven aluliak Európa-bajnokságát - a tapasztalatszerzés miatt utazott ki, végül nagy fölénnyel nyert. Én nem voltam ott a helyszínen, de az internetes közvetítésnek köszönhetően követtem az eseményt. A célban aztán Kovács Sarolta átadta a telefont Némónak, megkönnyeztem a versenyzők sikerét. Nagy hátrányból indulva tizenöt másodperces előnnyel nyert.

Athén olimpiai bajnoka hozzátette, Kovács Saroltával anno klub- és versenyzőtársak voltak, most pedig kollégák.

− Budapesten került megrendezésre a világbajnokság 2008-ban, végül nem versenyeztünk együtt, mert én váltóban nem indultam, Saci így kapott lehetőséget és lett világbajnok. Egy évvel korábban viszont összejött Rigában, az Európa-bajnokságon, ott együtt álltunk rajthoz. Én nem sokkal később abbahagytam az öttusát, amíg be nem jelentettem a búcsút, együtt álltunk rajthoz a viadalokon. Edzősködni kezdtem a Volánban, Saci edzéseit is irányítottam, ami eleinte nem ment zökkenőmentesen, viszont az évek alatt kellően intelligensen kezeltük a dolgot, a versenyzőm elfogadta, felismerte a tényt, hogy annyi világversennyel és győzelemmel a hátam mögött talán tudok hasznos tanácsokat adni számára a versenyek kapcsán. Én már túl voltam azokon a sikereken, amelyeket ő még csak szeretett volna megélni. Az évek során összecsiszolódtunk, remek munkakapcsolatba kerültünk. Az első világbajnoki ezüstérmét Moszkvában nyerte, készült ott egy kép, amelyen átölelem, együtt örülünk a helyezésének. Úgy gondolom, a közös pályafutásunknak ez egy döntő mozzanata volt. A tokiói olimpián nem tudtam részt venni, de a versenyt természetesen követtem, folyamatosan kapcsolatban voltunk telefonon. A vívás után hívott, közölte, csak a 10. helyen zárta ezt a tusát, amivel nem elégedett, mondtam, sokkal előkelőbb a helyezése, a 6. helyen várja a folytatást, annyira szoros a mezőny, tehát minden rendben, ugyanis úgy utazott ki az ötkarikás játékokra, hogy reálisan a hatban kell zárnia a vívást, ha szeretne éremért csatázni a későbbiekben. Folyamatosan jött előre, lett végül harmadik. Ami hatalmas eredmény volt, ugyanis előzőleg egy térdműtétet követő trombózis miatt egész évben nem tudott versenyezni, a tavaszi, hazai világkupa után az Eb-n indult váltóban, majd jött az olimpia.