Meccsdömping a MET Arénában

Szoros program vár a Volánra a hétvégén, hiszen szombaton 17:30 órától a Pioneers Vorarlberget, míg vasárnap 16 órától a címvédő Red Bull Salzburgot fogadja.

A Volán a hétvégén kétszer is pályára lép a MET Arénában

Fotó: Nagy Norbert

Első ránézésre a szombati mérkőzés tűnik könyebb feladatnak, azonban a székesfehérváriak nem bízhatják el magukat, hiszen a Vorarlberg ugyan eddig csak egy győzelmet aratott, viszont többször is alaposan megnehezítette ellenfele dolgát. Erre tökéletes példa az előző forduló, amikor a Graz 99ers csak hosszabbításban tudott diadalmaskodni. Az osztrák gárda az előző idényben is a mezőny alsó feléhez tartozott, ennek ellenére kétszer is megtréfálta Kiss Dávid legénységét, igaz akkor mindkétszer hazai környezetben nyert, Fejér vármegyében kétszer járt, ezeken egy pontot sem tudott hazavinni.

A Volánnak a vasárnap lesz a nagyobb falat

A Salzburgnak már jóval jobban megy a Hydro Fehérvár AV19 ellen, az előző kiírásban az alapszakasz mellett a rájátszásban is összecsaptak a felek, ami összesen nyolc találkozót jelent, ezeket kivétel nélkül a piros-fehérek nyertek meg. Ha a gólkülönbséget is bevonjuk a képletbe, még elkeserítőbb helyzet, ezeken a meccseken a Salzburg 28 gólt lőtt, míg a Volán csak 11-et.

Van ami a Volán mellett szól

Ne felejtsük el, ezek tavalyi adatok, mindkét csapat valamelyest átalakult a nyáron, emellett a Salzurgnak a Bajnokok Ligájában is jelenése van, ami miatt sokkal jobban le vannak terhelve a játékosai. A pénteki Vienna Capitals előtti négy bajnokijából mindössze egyet nyert meg a csapat, igaz ebből a szempontból a Fejér vármegyeiek sem állnak jobban. Az viszont vitathatatlan, ha valamikor van esély a címvédő megfékezésére, akkor az most van.