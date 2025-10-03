Beleszaladt a kiütésbe a „kis" Volán a „kis Fradi" ellen

A Dunaújvárosi Acélbikák elleni fantasztikus, 5-2-es győzelem után idegenben, a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában volt jelenése a FEHA19-nek. A „kis Volán" mondhatjuk, hogy a „kis Fradi" ellen lépett jégre, hiszen a BJAHC és az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) mezőnyében szereplő FTC-Telekom partneri megállapodást kötött egymással.

A „kis Volán" játékosai nem jártak sikerrel a BJAHC otthonában

Fotó: Fehér Gábor

A „kis Volán" támadásai eredménytelenek voltak

A találkozó kemény játékkal indult, egyik fél sem finomkodott a másikkal, azonban az első gólra 14. percig kellett várni, amikor Valentin Razumnyak köszönt be, ezzel előnyhöz juttatva a hazaiakat, 1-0. Bő négy percel később ismét lecsapott az orosz játékos, a FEHA19 pedig nehéz helyzetbe került az első harmad végére, 2-0.

A második felvonás nem hozott közönségszórakoztató játékot, gólt egyik oldalon sem szereztek, a harmadik játékrész viszont még hordozott magában izgalmakat. A FEHA19 igyekezett megnehezíteni a BJAHC dolgát, de a 48. perc derekán előbb Turbucz Martin, majd Drake Pilon lőtt Csibi Dávid kapujába, ahova Razumnyak harmadjára is bejuttatta a pakkot nem sokkal később, 5-0. Végül úgy tűnt eredménytelenek lesznek a székesfehérvári támadások, de a hajrában Mikhail Bucskin megszerezte a szépségtapaszt, ezzel beállítva a végeredményt, 5-1.