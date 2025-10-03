44 perce
Beleszaladt a kiütésbe a „kis" Volán a „kis Fradi" ellen
Nem sikerült borítani a papírformát, az Erste Ligában tavaly alapszakaszgyőztes Budapest Jégkorong Akadémia HC 5-0-ra kiütötte a FEHA19-et. A „kis Volán" támadásai most eredménytelenek voltak.
A Dunaújvárosi Acélbikák elleni fantasztikus, 5-2-es győzelem után idegenben, a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában volt jelenése a FEHA19-nek. A „kis Volán" mondhatjuk, hogy a „kis Fradi" ellen lépett jégre, hiszen a BJAHC és az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) mezőnyében szereplő FTC-Telekom partneri megállapodást kötött egymással.
A „kis Volán" támadásai eredménytelenek voltak
A találkozó kemény játékkal indult, egyik fél sem finomkodott a másikkal, azonban az első gólra 14. percig kellett várni, amikor Valentin Razumnyak köszönt be, ezzel előnyhöz juttatva a hazaiakat, 1-0. Bő négy percel később ismét lecsapott az orosz játékos, a FEHA19 pedig nehéz helyzetbe került az első harmad végére, 2-0.
A második felvonás nem hozott közönségszórakoztató játékot, gólt egyik oldalon sem szereztek, a harmadik játékrész viszont még hordozott magában izgalmakat. A FEHA19 igyekezett megnehezíteni a BJAHC dolgát, de a 48. perc derekán előbb Turbucz Martin, majd Drake Pilon lőtt Csibi Dávid kapujába, ahova Razumnyak harmadjára is bejuttatta a pakkot nem sokkal később, 5-0. Végül úgy tűnt eredménytelenek lesznek a székesfehérvári támadások, de a hajrában Mikhail Bucskin megszerezte a szépségtapaszt, ezzel beállítva a végeredményt, 5-1.
A Brassó ellen javíthatna a FEHA19
A székesfehérváriak a vereség miatt visszacsúsztak a hatodik helyre, hiszen a BJAHC megelőzte őket. A mai vereségen vasárnap 18 órától javíthatnak majd a fiatalok az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban a Brassó ellen, amely hét mérkőzés után 12 pontot gyűjtve a második helyen áll a tabellán.
Jégkorong, Erste Liga
Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19 5-1 (2-0, 0-0, 3-1)
Budapest, Vasas Jégcentrum
BJAHC: Farkas R. – Szabó D. (1), Szabó B. (1), Turbucz 1, Novotny, Schlekmann – Boros (1), Varga A. (1), Pilon 1, Honejsek, Nagy G. (1) – Jurkovics (1), Pozsgai (2), Molnár B., Weidemann, Szivák –Banga (1), Horváth B. (1), Razumnyak 3. Vezetőedző: Kangyal Balázs
FEHA19: Csibi – Salamon, Bajkó, Nádor, Keceli-Mészáros (1), Bucskin 1 – Nagy D., Sivrin, Németh Z., Zapernick, Ambrus Cs. – Szabó P., Erdőhelyi, Balasits, Alapi, Atlas –Papp A., Pallós, Erdősi. Vezetőedző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 35-23
Emberelőnyök: 4/0, ill. 3/0