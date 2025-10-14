október 14., kedd

Labdarúgás

26 perce

A MOL után a Red Bull is Újpestre tart Székesfehérvár helyett

Címkék#Videoton#Red Bull#Lőw Zsolt#Újpest#MOL#Ratatics Péter#Jürgen Klopp

Korábban már többször is felmerült, a Red Bull Székesfehérra jövetele. Most azonban az energiaital gyártó a Videoton helyett az Újpest felé nyitott.

Feol.hu

Az elmúlt években nem egyszer felmerült, hogy a Red Bull megállapodást köthet a Videotonnal, azonban ebből végül nem valósult meg semmi. Úgy tűnhetett az osztrák vállalat mégsem kíván részt venni egyik magyar csapat életében sem, viszont nem erről volt szó, ugyanis úg tűnik megtalálta azt a klubot, amellyel elszeretné kezdeni a közös munkát.

Úgy tűnik a Videoton helyett az Újpestet választja a Red Bull.
Úgy tűnik a Videoton helyett az Újpestet választja a Red Bull. (Balról jobbra, Lőw Zsolt, Ratatics Péter, Jürgen Klopp és Mario Gomez)

A MOL után a Red Bull is kikosarazhatja a Videotont

Az Újpest elnöke, Ratatics Péter New Yorkban járt, ahol a Red Bull nemzetközi kapcsolataiért felelős vezetők, Lőw Zsolt, Mario Gomez és Jürgen Klopp társaságában folytatott megbeszéléseket, amelyek komoly eredménnyel zárultak. A találkozó létrejöttében óriási szerepe lehetett Lőwnek, aki hosszú éveken át volt oszlopos tagja a lila-fehéreknek, igazi közönségkedvencnek számít a IV. kerületben. 

Az Újpest FC a hivatalos Facebook oldalán osztotta meg, hogy egy közös út kezdetét jelenti a találkozó, amely hoszútávú szakmai együttműködést vetít előre a felek között. 

 

