Labdarúgás

1 órája

A Videoton legenda gólja is kellett a vb szerepléshez – videóval

Címkék#Stopira#Videoton#világbajnogság#Zöld-foki-szigetek#labdarúgás#Kamerun#vb-selejtező

A Zöld-foki-szigetek 3-0-ra legyőzte Eswatinit a 2026-os vb-selejtezőben, ezzel biztosítva a tornára való kijutását. A mérkőzésen betalált a Videoton legendája Stopira is, valamint pályára lépett a Puskás Akadémiát erősítő Laros Duarte is.

Kelemen Kornél

A Zöld-foki-szigetek történelmi tettet hajtott végre, ugyanis először kvalifikálta magát világbajnokságra. Az afrikai selejtezőkből a csoportelsők automatikusan kijutnak a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, míg a négy legjobb csoportmásodik küzd meg egy fennmaradó helyért. A siker eléréséhez a Videoton legendájára is szükség volt.

A Videotont több, mint tíz évig erősítő Stopira góljára is szükség volt a történelmi sikerhez.
A Videotont több, mint tíz évig erősítő Stopira góljára is szükség volt a történelmi sikerhez.
Forrás:  Nemzeti Sport

Nem várt egyszerű feladat a mikroállamra, ugyanis a vb-selejtezők előtt Kamerun tűnt a csoport elsőszámú esélyesének, azonban a remek zöld-fokiak remek játékot bemutatva, a kvartett élére álltak, az utolsó forduló előtt biztossá vált, saját kezükben van a sorsuk, hiszen amennyiben legyőzik Eswatinit (Szváziföld) az első helyen végeznek. 

A Videoton legendája is beköszönt

A mérkőzésen a Videotont korábban több, mint tíz évig erősítő Stopira, valamint a Puskás Akadémia mezében szereplő Laros Duarte is pályára lépett. Stopira 2019-ben a magyar állampolgár is lett, így ő lett az első magyar, aki válogatottjával kvalifikált a vb-re. A székesfehérváriakat 2012 és 2023 között erősítő 37 esztendős játékos gólt is szerzett a találkozón, a 90+1. percben állította be a végeredményt, 3-0

Stopira gólja az alábbi videóban tekinthető meg.

 

