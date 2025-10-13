október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Labdarúgás

1 órája

Stopira első magyarként juthat ki a 2026-os világbajnokságra

Címkék#Stopira#világbajnokság#Videoton#labdarúgás#Zöld-foki szigetek

Zöld-foki szigetek nemzeti együttese karnyújtásnyira van a 2026-os labdarúgó világbajnokságra történő kijutástól. A keretnek tagja, a korábban a Videotonban 2012 és 2023 között szereplő Stopira is, aki magyar állampolgársága révén első magyarként lehet ott a világeseményen.

Szabó Zsolt
Történelmi tettet hajthat végre a Stopirat is a soraiban tudó Zöld-foki szigetek.

Fotó: Dömötör Csaba

A Zöld-foki szigetek válogatottja ma történelmet írhat a 18 órakor kezdődő Szváziföld elleni hazai pályán zajló találkozón.  A szigetország korábban soha nem szerepelt a tornán. Amennyiben győznek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság afrikai zónájának D-csoportjának utolsó mérkőzésén, a Videoton korábbi játékosát, a 37 éves Stopirat is a soraiban tudó nemzeti együttes egyenes ágon kijut a Kanada, Egyesült Államok és Mexikó által rendezett világeseményre. Ezzel ő lenne az első magyar, aki kijutna a jövő évben vb-re, ugyanis 2019-ben letette a magyar állampolgársági esküt. Azonban nem lesz egyszerű feladatuk a papíron sokkal gyengébb szváziföldiek ellen.

Videoton
A Videoton korábbi játékosa 2019-ben magyar állampolgár lett.
Fotó:  Nagy Norbert / FMH-archív

Stopiraék közvetlen riválisát is megtréfálta Szváziföld

A szigetország nemzeti csapata a D-csoportban óriási csatát vívtak Kamerunnal, akik idén márciusban idegenben 0-0-ás döntetlent játszottak idegenben Eswatinival. Ez a két elvesztett pont úgy tűnik megbosszulta magát, ugyanis pont ennyivel vannak lemaradva a második, még pótselejtezőt érő helyen a kvartettet vezető Zöld-foki szigetek ellen. Amennyiben szeretnének egyenes ágon kijutni, mindenképpen nyerniük kell hazai pályán. Amennyiben viszont Kamerun nyer Angola ellen, és a zöld-fokiak döntetlent játszanak, vagy kikapnak, nem jutnak ki egyenes ágon a világbajnokságra.

 

 

