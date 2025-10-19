A Videoton nem törte meg az átkot, hatalmas pofont kapott

Vasárnap késő délután a Soroksár otthonába látogatott a Videoton, amely mindent elkövetett, hogy megtörje rossz sorozatát, miszerint ebben az idényben még nyeretlen idegenben. A székesfehérváriak tiszta fehér, míg a Soroksár sárga-feketében lépett pályára.

Az RBD Soroksáron is a Videoton mögött állt.

Fotó: Kricskovics Antal

Lipcsei Péter legénysége bátran kezdte a találkozót, igyekeztek a Vidi kapujának előterében tartani a labdát. Ennek ellenére az első kaput eltaláló lövés a vendégekhez fűződött, Kovács Patrik a tizenhatosról lőtt kapura, azonban ez nem jelentett gondot Radnóti Dánielnek. A 16. percben Kovács Patrik megsérült, helyére Virágh Milán érkezett. A 35. percben a Soroksár lendült támadásba, Korozmán Kevin a tizenhatos sarkáról eresztett el egy bombát, Nagy Gergely hiába repült nem érhette el, viszont szerencséjére a kaput sem találta el a lövés. A 42. percben a Kovácsok ütöttek össze egy helyzetet a Videotonnak, Kovács Bence gyönyörűen ugratta ki Kovács Krisztiánt, aki a röviden akarta meglepni Radnótit, de nem találta el a kaput.

Megszerezte a vezetést a Videoton

A szünet után a hazaiak veszélyeztettek először. A tizenhatoson belülre érkezett veszélyesen egy beadás, melyet Korozmán küldött kapura, azonban Nagy Gergely hatalmas bravúrral tartotta érintetlenül ketrecét. Ezután már nem kellett sokat várni a találkozó első góljára, magasan támadtak le a Fejér vármegyeiek, aminek meg is lett az eredménye, Varga Roland tette át keresztbe a labdát, a hosszún pedig Zsótér Donát érkezett, aki könnyedén a kapuba passzolt, 0-1.

Gyorsan jött a válasz, amit egy érvénytelen "üzenet" követett

A 60. percben Köböl Krisztián játszotta meg Gálfi Zoltánt, aki egy cselt követően kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-1. A fehérváriak még fel sem ocsúdtak az egyenlítő gólból, amikor Lovrencsics Balázs értékesített egy keresztlabdát, azonban lesen tartózkodott, így maradt az 1-1-es állás. Újabb sérülés súlytotta a fehér mezeseket, Murka Benedek helyére Papp Milán érkezett. A következő bő tíz percben is inkább a hazaiak veszélyeztettek, azonban Nagy Gergely portáját kevés lövés találta el. A 80. percet követően még inkább izzott a levegő, többször is összeszólalkoztak a felek. A 87. percben Varga cselezett a bal szélen, majd középre tette a labdát, ahonnan a védők kivágták, azonban második hullámban teljesen üresen érkezett Zsótér, akinek a lövése épphogy elkerülte a bal felső sarkot. A 90. percben érkezett a hidegzuhany, a meccs során többször is veszélyeztető Korozmán kotorba be többedjére a labdát, 2-1. A ráadásban Korozmán szerelte le Zsótért, majd egészen a kapuig gyalogolt, ahol egy csel után a rövid alsóba talált, ezzel lezárva a meccset, 3-1. A fehérvári szurkolók azt hihették ezzel vége, azonban Spandler Csaba összehozott egy tizenegyest, azonban ezt Nagy Gergely kivédte, ezt követően a játékvezető lefújta a találkozót.