Gyász

2 órája

Elhunyt a Videoton legendás játékosa, Novath György

Csütörtök reggelre 67 éves korában elhunyt Novath György. A Videoton 1985-ös UEFA-kupa-döntős csapatának tagját a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Csákvári Intézményében érte a halál.

Szabó Róbert

Még július közepén szállították kórházba súlyos tüdőgyulladás okozta probléma miatt rohammentővel, majd szeptember közepéig ápolták a pulmonológiai osztályon, ezt követően pedig a csákvári intézményben folytatták az ellátását. Kezelése során hol javult, hol visszaesett az állapota, a teljes tüdőre kiterjedő tüdőgyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. Az elmúlt hetekben tovább romlott az állapota és táplálékot is alig kapott a szervezete, így teljesen legyengült. Csütörtök virradóra feladta a harcot, elhunyt Novath György, a Videoton legendája – számolt be a hírről a media24.hu.

videoton
A Videoton legendája, Novath György 67 éves volt
Forrás: media24

A Videoton legendája már korán megmutatta tehetségét

A székesfehérvári születésű Novath György nevét először 1978-ban ismerhette meg a nagyközönség, az ő góljával nyert 1-0-ra a Videoton a Budapest Honvéd elleni bajnokin. Ezt követően tagja volt az UEFA-kupa-döntőig menetelő csapatának az 1984-1985-ös idényben, majd 1989-ben gy rövid osztrák kitérő után hazatért, a Diósgyőri VTK-ban játszott egy évet, majd a Velencetours-ban fejezte be pályafutását. 

A magyar olimpiai válogatottban hat alkalommal léphetett pályára 1989-ben.

 

