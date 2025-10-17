1 órája
Világsztárokkal szerzett UEFA diplomát a Videoton legendája
Nikolics Nemanja befejezte az UEFA képzését, és diplomát szerzett az európai szövetségnél. A Videoton legendája olyan klasszisokkal együtt végezte el az iskolát, mint például Szalai Ádám.
Forrás: Nikolics Nemanja/Facebook
Örömhírről számolt be Nikolics Nemanja, aki hivatalosan is befejezte az UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP) képzését és megkapta diplomáját a svájci Nyonban. A Videoton legendája mellett több klasszis labdarúgó is megszerezte a papírját, mint például Szalai Ádám.
A Videoton legendája elvégezte az UEFA képzését
„Alig jöttem le a pályáról, amikor belevágtam ebbe a kalandba" – kezdi gondolatait Nikolics Nemanja a Facebookon megosztott bejegyzésében. Hozzáteszi, két éve nem tudta az, hogy hogyan álljon neki egy prezentációnak, mikor és mire használjon infografikát és azt sem tudta, hogy mi az a PDF vagy a PPT slide. Kiemelte, hosszú, nehéz, időigényes, fárasztó és szenvedős időszakon van túl, de mint megjegyzi, megérte minden egyes percet.
Nikolics Nemanja úgy érzi, most már sokkal magabiztosabb lett, bátran kiáll az érdeklődők elé és be tudja mutatni a vízióit. Kiemelte,
ha nincs az UEFA MIP, akkor én most nem segíhetném a fehérvári önkormányzat munkáját
– fogalmaz a legenda, aki büszke a közel 100 oldalas diploma anyagára. Mint írja, hálás, hogy ámogató közösségben fejlődhetet, hogy fontos kapcsolatokat és őszinte barátságot köthetett a kurzusnak köszönhetően.