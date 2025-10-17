Világsztárokkal szerzett UEFA diplomát a Videoton legendája

Örömhírről számolt be Nikolics Nemanja, aki hivatalosan is befejezte az UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP) képzését és megkapta diplomáját a svájci Nyonban. A Videoton legendája mellett több klasszis labdarúgó is megszerezte a papírját, mint például Szalai Ádám.

A Videoton legendája, Nikolics Nemanja és Szalai Ádám együtt vették át a diplomájukat az UEFA-nál

Forrás: Nikolics Nemanja/Facebook

A Videoton legendája elvégezte az UEFA képzését

„Alig jöttem le a pályáról, amikor belevágtam ebbe a kalandba" – kezdi gondolatait Nikolics Nemanja a Facebookon megosztott bejegyzésében. Hozzáteszi, két éve nem tudta az, hogy hogyan álljon neki egy prezentációnak, mikor és mire használjon infografikát és azt sem tudta, hogy mi az a PDF vagy a PPT slide. Kiemelte, hosszú, nehéz, időigényes, fárasztó és szenvedős időszakon van túl, de mint megjegyzi, megérte minden egyes percet.

Az UEFA MIP képzést elvégző szakemberek

Forrás: Nikolics Nemanja/Facebook

Nikolics Nemanja úgy érzi, most már sokkal magabiztosabb lett, bátran kiáll az érdeklődők elé és be tudja mutatni a vízióit. Kiemelte,

ha nincs az UEFA MIP, akkor én most nem segíhetném a fehérvári önkormányzat munkáját

– fogalmaz a legenda, aki büszke a közel 100 oldalas diploma anyagára. Mint írja, hálás, hogy ámogató közösségben fejlődhetet, hogy fontos kapcsolatokat és őszinte barátságot köthetett a kurzusnak köszönhetően.