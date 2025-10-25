október 25., szombat

Labdarúgás

1 órája

Bravúrgyőzelmet aratott a Videoton, ismét Varga Roland volt a megmentő

Ezúttal sem lehetett bevenni a Sóstói Stadiont. A Videoton legyőzte az élmezőnyt erősítő Szegedet az NB II 11. fordulójában. A székesfehérváriakat ismét Varga Roland vezette diadalra.

Kelemen Kornél
Bravúrgyőzelmet aratott a Videoton, ismét Varga Roland volt a megmentő

Varga Roland jelentette a különbséget

Fotó: Szabó Zsolt

Múlt héten a Soroksár ellen sem tudta megtörni idegenbeli nyeretlenségét a Videoton, azonban a szurkolók bízhattak benne, hogy hazai környezetben újfent diadalmaskodik a gárda. Ez nem tűnt egyszerű feladatnak, hiszen a negyedik helyen álló, a feljutással szemezgető Szeged érkezett a Sóstói Stadionba. A Vidi piros-kékben, míg a csongrádiak fehérben léptek a gyepre. 

A kezdőrúgás előtt a Videoton megemlékezett Mezey Györgyről és Novath Györgyről
Fotó: Szabó Zsolt

Az összecsapást a vendégek kezdték jobban, az első percekben többször is veszélyeztették a Vidi kapuját. A 10. percben Márkvárt Dávid tett be egy labdát középre, amit Novák Csanád fejelt kapura, azonban Nagy Gergely bravúrral tolta azt a léc fölé. Ezt követően is Aczél Zoltán tanítványai diktálták a tempót, viszont szépen lassan ébredezett a Videoton. Komoly életjelet a 25. percben adtak magukról, ekkor Zsótér Donát ballábas lövését kellett védenie Veszelinov Dánielnek. Ekkor még Zsótér volt a legaktívabb Fejér vármegyei játékos, igaz Varga Roland is szépen mozgott középen, csak a labda nem jutott el hozzá. A 28. percben újfent Zsótér volt a középpontban, gyönyörű mozdulattal tekert a hosszú felé, azonban a szegedi kapus valósággal repült, ennek köszönhetően pedig kiütötte a labdát. Pillanatokkal később megfagyott a levegő a stadionban, Márkvárt játszotta meg az üresen álló Holman Dávidot, aki ennek ellenére is rosszul kezelte le a labdát, így Nagy időben lecsaphatott rá. 

Már-már úgy tűnt gól nélkül ér véget az első félidő, amikor is Spandler Csaba ívelte előre a labdát, amit röviden szabadítottak fel a védők, a labda Kojnok Zsolt elé került, aki szépen készített elő Varga Rolandnak, aki menetrendszerűen érkezett és idén már ötödik alkalommal köszönt be az NB II-ben. 

A Videoton eldönthette volna a meccset

A szünet után hatalmas erőbedobással tért vissza a székesfehérvári csapat, egymás után dolgozták ki a helyzeteket, Zsótér tíz méterről is lőhetett, azonban nem találta el jól a labdát, így kimaradt a helyzet. Ezt követően is a szegedi kapu előtt folyt a játék, Varga is próbálkozott, de semmi sem akart összejönni. A 67. percben Varga szemet gyönyörködtető passza után Németh Dániel állt szemben a kapussal, azonban hiába a ziccer, nem találta el a kaput. 

A vendégek passzai egyszerűen nem űltek, nehezen ment a támadásépítés, így túl sok dolga nem volt Nagy Gergelynek, azonban amikor szükség volt rá, akkor tette a dolgát. Bár helyzetekből nem volt hiány, de több gól nem született, így a Videoton 1-0-ra megnyerte a meccset.

 

