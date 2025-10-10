Az NB I legjobbját szorongatta meg a Videoton

A Videoton az NB I 2024-2025-ös szezonjában óriási meglepetésre búcsúzott az élvonaltól, sőt egy ideig még az is kérdéses volt, hogy eltud-e indulni a másodosztályban. A székesfehérvári önkormányzatnak köszönhetően fennmaradt a klub, amely bár gyengén kezdte az NB II küzdelmeit, az utóbbi hetekben egyre jobb formába lendült. Boér Gábor legénysége a legutóbbi négy tétmeccsén veretlen maradt, ami miatt stabilizálta a helyét a középmezőnyben, valamint a Magyar Kupa következő körébe is kvalifikálta magát. A klub nagy hangsúlyt fektet arra, hogy játékosai az októberi válogatott szünet alatt is jó formában maradjanak, ezért egy kőkemény edzőmeccset szerveztek le nekik.

A Videoton ötgólos meccset játszott a Pakssal

Forrás: vidi.hu

A legjobb formában lévő magyar csapathoz utazott a Videoton

A piros-kékek péntek délelőtt a Paksi FC-hez látogattak el, ahol egy szórakoztató és szoros mérkőzést játszottak.

A találkozót a Fejér vármegyeiek kezdték jobban, az 5. percben Tóth Tamás Vid küldte kapura a labdát, amit Simon Barnabás nagy bravúrral védett. A kisebb nagyobb vendég helyzetek ellenére először a Paks volt eredményes, a 20. percben Gyurkits Gergő beadását Vécsei Bálint bólintotta Svékus Olivér kapujába, 1-0. Nem kellett sokat várni a fehér mezben futballozó fehérváriak válaszára sem, két perccel később Kocsis Bence szép mozdulatokkal indult meg, majd tette laposan középre a labdát, ami irányt változtatott a belépő védőkön, ennek ellenére Tóth Tamás Vid elé került, aki kissé eltörte a lövést, azonban ezzel pont megzavarta a kapust, így összejött az egynelítés, 1-1. Az első félidő végéig meglőhette volna második gólját a Vidi, azonban Dékei Márk és Bobál Gergely próbálkozása is elkerülte a ketrecet.

Izgalmakkal teli végjáték

A szünetben négyet is cserélt Boér Gábor, ennek ellenére a Tolna vármegyeieké volt az első néhány lehetőség, amiből Haraszti Zsolt távoli lövése beakadt, 2-1. A következő bő negyed órában inkább a mezőnyben folyt a játék, azonban a végére felébredtek a felek, előbb Menyhárt Zsombor húzta el a labdát a csereként beálló korábbi Videoton kapus, Kovácsik Ádám mellet, majd passzolt a hálóba, 2-2. Viszont Bognár György tanítványai nem hagyták ezt ennyiben. és egy újabb Haraszti villantással megnyerték a találkozót. A rutinos játékos szabadrúgásból volt eredményes, 3-2.