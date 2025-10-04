október 4., szombat

NB II

2 órája

Nagy Dániel nem ok nélkül játszik a 76-os mezben – videóval

Nagy Dániel valósággal berobbant az NB II-be. A fiatal támadó eddig kétszer lépett pályára a Videotonban, ezeken két gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt is. A Mezőkövesd elleni mérkőzés előtt nyilatkozott lapunknak.

Kelemen Kornél
Nagy Dániel (jobbra) két meccsen két gólnál jár a Videotonban

Nagy Dániel (jobbra) két meccsen két gólnál jár a Videotonban

Fotó: Nagy Norbert

A legtöbb fiatal labdarúgó csak álmodni mer arról, hogy góllal mutatkozzon be abban a csapatban, amelyet már kisgyermekkora óta követ és szurkol neki. Nagy Dániel ezt az álmot váltotta valóra, sőt még fokozni is tudta, hiszen első meccsén betalált és még egy gólpasszt is kioszott a Tiszakécske ellen, majd Kozármislenyben gólt szerzett és pontot mentett a Videotonnak. 

Nagy Dániel berobbant a Videotonban, hamar jó benyomást keltett a szurkolókban
Nagy Dániel berobbant a Videotonban, hamar jó benyomást keltett a szurkolókban
Fotó: Nagy Norbert

A Videoton fiatal csillagának fontos a család támogatása

Nagy Dániel a Mezőkövesd elleni NB II-es rangadó előtt nyilatkozott a feol.hu-nak, amelyben elárulta, hogy nagyon sokat jelent neki, hogy a családja támogatja, különösen fontos, hogy édesanyja mindig is mellette állt. 

– Édesanyám 1976-ban született, miatta választottam a 76-os számot, hiszen rengeteget köszönhetek neki, nagyon sokat jelent nekem az ő támogatása. Az egyik nap kérdezték tőlem, ha úgy alakul, hogy bekerülök a keretbe, melyik számot választom, ekkor még nem árultam el anyukámnak, hogyan döntöttem. Amikor megérkezett a mez, küldtem neki egy képet róla, nagyon meglepődött és rendkívül örült neki. 

Ezt követően elárulta, milyen érzés a Videotonban futballozni. 

Az érzelmekkel teli lső gól, a csapattársaktól járt a gratuláció
Fotó: NAGY NORBERT

– Gyerekkorom óta a felnőtteket néztem, mindig is az volt a célom, hogy ezt a helyet én is elfoglalhassam. Hatalmas motiváció, hogy ebben a stadionban játszhatunk, örülök neki, hogy sikerült rögtön jó benyomást keltenem a szurkolókban.

Rangadó a Sóstói Stadionban

Nem vár könnyű feladat Boér Gábor tanítványaira, hiszen vasárnap a szezont remekül kezdő Mezőkövesdet látják vendégül a Sóstói Stadionban. A borsodi együttes megcélozta a feljutást, jelenleg is dobogós helyen áll a tabellán, mindössze két ponttal lemaradva a Budapest Honvéd, Vasas kettős mögött. Az utóbbi hetekben a Videoton formája is egyre jobb, a legutóbbi négy fordulóból mindössze egyet vesztett el. A rossz kezdés után szükség is van a folyamatos pontszerzésre, hiszen a székesfehérváriak még így is a középmezőnyben tartózkodnak, pontokat tekintve közelebb állnak a kiesőzónához, mint a feljutáshoz. Spandler Csabáék esélyeit javítja, hogy a Vidi hazai pályán kifejezetten jó játékot szokott nyújtani, ami annak tükrében még jobb hír, hogy a Mezőkövesd nem teljesít kiemelkedően idegenben. Gólszerzőkből nincs hiány a sárga-kékeknél, hiszen az NB II. góllövőlistájának éllovasa a csapatban játszik, Szalai József hatszor köszönt be eddig. Az előző három körben egyaránt eredményes volt, de nem ő az egyetlen veszélyforrás, Pintér Ádám is már háromszor meg 

 

 

