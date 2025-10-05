A Videoton remekelt a Mezőkövesd ellen, ami most csak egy pontot ért

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amelyre a Videoton is felhívja a figyelmet. A Mezőkövesd elleni mérkőzés előtt a fehérváriak rózsaszín edzőpólóban vonultak ki, valamint a csapatkapitánynak, Spandler Csabának a mezére felkerült a küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalagnak a jelképe. Ezek mellett a Sóstói Stadionban is feltűntek „a szűrés életet menthet” szlogenű plakátok.

Varga Roland góljával került előnybe a Videoton

Fotó: Nagy Norbert

Nem csak a mellrák elleni küzdelemre való figyelemfelhívás miatt volt különleges a mérkőzés eleje, hanem az RBD tüntetése miatt is, amelynek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Az RBD nélkül az első percekben inkább a vendégszurkolók hangját lehetett hallani, viszont a Videoton nem várta meg a szurkolókat, azonnal támadásba lendült, már rögtön a 3. percben megszerezhette volna a vezetést, ekkor Horváth Tamás ívelt középre egy labdát, amelyre Menyhárt Zsombor csapott le, azonban a próbálkozását kivédte Deczki Máté. Ezt követően sem hagyott alább a hazaiak játékkedve, egymást követték a helyzetek, de igazán angy ziccerig nem nagyon sikerült eljutni.

Lövések ide helyzetek oda, az előny a Videotoné

A 11. percben a vendégek is életjelet adtak magukról, Vidnyánszky Mátyás tüzelt távolról, azonban ez elkerülte a kaput. Nem sokkal később a korábban hiányolt óriási lehetőség is megérkezett, Németh Dánielt ugratták ki, aki középre akarta passzolni a labdát, azonban egyik csapattársa sem ért oda időben, így még várni kellett a Vidi-gólra, de már nem sokáig, hiszen néhány szempillantással később már ismét Németh Dániel rohamozott, megpróbálta eltekerni a labdát a kapus mellett, aki óriási bravúrral védett, azonban a kipattanó tökéletes volt Varga Rolandnak, aki rutinjához méltóan be is tette a labdát a hálóba, 1-0. Az örömmámor még javában tartott, amikor egy mezőkövesdi lövés hűtötte le a kedélyeket, alig pár centire suhant el a labda a kapufától. Bő tíz perccel később Németh Dánielt ütközték le hátulról, a fiatal játékost ápolni is kellett, azonban ezt követően sem bírta sokáig, pár perc múlva le kellett cserélni, túl nagy mértékű fájdalmai voltak, helyére Bobál Gergely állt be. Az első félidő végén Murka Benedek adta el a labdát, amiből Szalai József törhett kapura, a fehérvári szurkolók óriási örömére Nagy Gergely hatalmas védéssel mentette meg csapatát.