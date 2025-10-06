október 6., hétfő

Boér Gábor szerint a Videoton most nyújtotta a legjobb teljesítményt – videóval

Címkék#NB II#Boér Gábor#Videoton#Mezőkövesd#Csertői Aurél

Boér Gábor és Csertői Aurél sem volt elégedett a mérkőzés után. A Videoton vasárnap 1-1-e döntetlent játszott a Mezőkövesddel, amelyet követően mindkét vezetőedző megosztotta gondolatait.

Kelemen Kornél

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, vasárnap este a Videoton hazai pályán 1-1-es dönttlent játszott a Mezőkövesddel. A találkozón a székesfehérváriak alakítottak ki több lehetőséget, többször is közel álltak a második gól megszerzéséhez, azonban végül be kellett érniük az egy ponttal. A lefújást követően egyik vezetőedző sem volt túlzottan elégedett. 

A Videoton mestere a szurkolók által teremtett hangulatról is beszélt
Forrás: vidi.hu

A Videoton mestere szerint két pontot elbuktak, nem pedig egyet nyertek

Boér Gábor elárulta, hogy az NB II egyik legjobb csapata ellen mérkőztek meg, így annak különösen örül, hogy játékban felülkerekedtek az ellenfélen, de ebben a meccsben benne volt a három pont lehetősége i. Hozzátette, hogy ebben az idényben, most játszott a legjobban a csapata. 

Csertői Aurél sem volt elégedett, kiemelte, az első félidőt lényegében odaajándékozták a Videotonnak, amit a fehérváriak egy gól képében ki is használtak. Csapata gyámoltalan játékot játszott, viszont a szünetben sikerült átbeszélniük a hibákat és a második etapot jobban kezdték, aminek meg is lett az eredménye, hiszen összejött az egyenlítés. Gondolatait azzal zárta, hogy kihozták a maximumot a meccsből. 

A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg. 

 

 

