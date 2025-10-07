A Videoton legendája is beállt a csapat mögé

A Videoton FC Fehérvár nyáron a székesfehérvári önkormányzat tulajdonába került, amely egy átmeneti év erejéig vállalta a klub vezetését.

A 2025-2026-os NB II-es szezonra nem csak sima bérletet vásárolhattak a szurkolók, hanem pártolóit is, amelynek megvásárlásával lehet támogatni a klubot. Például a harmadik kategóriájú bérletek teljes ára 12.000 Ft, míg ennek pártolói verziója 20.000 Ft. A támogatói verziók annyiban különböznek a sima bérletektől, hogy van rajtuk egy számozott, hologramos Országalma-matrcia is.

Forrás: Videoton FC / Facebook

A klub a hivatalos Facebook oldalán tudatta, hogy a korábban hosszú éveket Székesfehérváron eltöltő Filipe Oliveira saját maga és családja számára is vásárolt pártolói bérletet.

A portugál legenda jelentős nemzetközi pedigrével – játszott a Chelseaben, valamint a Bragaban – érkezett 2011 augusztusában Székesfehérvárra, először kölcsönben a Parmától, majd egy évvel később végleg aláírt a piros-kékekhez. Egészen 2017 januárjáig erősítette a csapatot, ekkor Ciprus felé vette az irányt.