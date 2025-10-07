október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemes gesztus

2 órája

A Videoton legendája is beállt a csapat mögé

Címkék#videoton#Filipe Oliveira#Székesfehérvár

A korábban hosszú éveket Székesfehérváron eltöltő Filipe Oliveira is beállt a csapat mögé. A portugál középpályás is támogatja a Videotont.

Feol.hu

A Videoton FC Fehérvár nyáron a székesfehérvári önkormányzat tulajdonába került, amely egy átmeneti év erejéig vállalta a klub vezetését. 

A Videoton legendája is támogatja a csapatot
A Videoton legendája is támogatja a csapatot

Így támogathatják a Videotont

A 2025-2026-os NB II-es szezonra nem csak sima bérletet vásárolhattak a szurkolók, hanem pártolóit is, amelynek megvásárlásával lehet támogatni a klubot. Például a harmadik kategóriájú bérletek teljes ára 12.000 Ft, míg ennek pártolói verziója 20.000 Ft. A támogatói verziók annyiban különböznek a sima bérletektől, hogy van rajtuk egy számozott, hologramos Országalma-matrcia is. 

A Vidi legendája is beállt a támogatók közé

Filipe Oliveira is vásárolt pártolói bérletet
Filipe Oliveira is vásárolt pártolói bérletet
Forrás: Videoton FC / Facebook

A klub a hivatalos Facebook oldalán tudatta, hogy a korábban hosszú éveket Székesfehérváron eltöltő Filipe Oliveira saját maga és családja számára is vásárolt pártolói bérletet. 

A portugál legenda jelentős nemzetközi pedigrével – játszott a Chelseaben, valamint a Bragaban – érkezett 2011 augusztusában Székesfehérvárra, először kölcsönben a Parmától, majd egy évvel később végleg aláírt a piros-kékekhez. Egészen 2017 januárjáig erősítette a csapatot, ekkor Ciprus felé vette az irányt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu