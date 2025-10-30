október 31., péntek

Vármegyei Kalandjaink

16 órája

A Videoton helyett jobb lett volna a Ferencváros, volt, aki buliból jött Majosra – videóval

Címkék#Boér Gábor#Videoton FC Fehérvár#Majosi SE

Vármegyei kalandjaink ezúttal Tolnában folytatódtak, egy kicsit szakítva azonban a sorozat nevével, nem megyei mérkőzésen. A negyedik epizódban Videoton FC Fehérvár idegenbeli, Majosi SE elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésére látogattunk el.

Feol.hu
A Videoton helyett jobb lett volna a Ferencváros, volt, aki buliból jött Majosra – videóval

A legutóbbi alkalommal a Móri Bornapokra látogattunk el és ha már ott jártunk, akkor megnéztük a Móri SE Kápolnásnyék elleni mérkőzését is. Ezúttal szakítottuk sorozatunk nevével és bár úgy érezzük, hogy így is egy vármegyei kalandon vettünk részt, Fejéren kívülre kalandoztunk el a Videoton FC Fehérvárral, hiszen Tolna vármegyében, a Majosi SE ellen léptek pályára a fiúk a MOL Magyar Kupában. Beszélgettünk szurkolókkal a korai, 12.30-as kezdéssel és a hétközi fordulóval kapcsolatban is, de arról is kérdeztük őket, hogy mit gondolnak csapataik teljesítményéről.

Videoton
A Videoton FC Fehérvár (fehérben) kínkeserves mérkőzésen diadalmaskodott Majoson
Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton szurkolói nem voltak elégedettek a játékkal

Azt határozottan kijelenthetjük, hogy a Boér Gábor nevével fémjelzett időszakban nem ez volt a Videoton FC Fehérvár leglátványosabb mérkőzése. Az NB II-ben szereplő együttes kínkeservesen, 1-0-ra tudott csak nyerni NB III-mas riválisa otthonában. A szurkolók videónkban hangot is adnak csapatuk rossz teljesítményének, míg majosi oldalon kifejezetten örültek annak, hogy csapatuk helytállt a székesfehérváriakkal szemben. 

A Vármegyei Kalandjaink negyedik részét az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

