Nem köntörfalazott a Videoton gólszerzője, ennyi volt bennük a Majos ellen – videóval

Ahogy arról már beszámoltunk, a Videoton FC Fehérvár 1-0-ra legyőzte idegenben a labdarúgó NB III-ban szereplő Majosi SE-t a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata között, így ott van a nyolcaddöntőben. A találkozó mindent eldöntő gólját szerző Bobál Gergely első alkalommal volt eredményes a székesfehérváriak színeiben, aminek kifejezetten örült a lefújás után.

A Videoton mindent eldöntő gólját Bobál Gergely szerezte

Fotó: Szabó Zsolt

A Videotonnak egy célja volt, a továbbjutás

Abban Kálnoki-Kis Zsombor és Bobál Gergely is egyetértett velünk, hogy a játék képe nem volt a legszebb és mondhatni kínkeserves győzelmet arattak a Majos vendégeként, azonban ebben a mérkőzésben szerintük ennyi volt és a legfontosabb a továbbjutás. Bobál nagyon boldog volt, hogy végre betalált a Videoton színeiben, míg Kálnoki-Kis örült, hogy sérülése után ismét pályára léphetett. Mindketten méltatták a szurkolókat is, akik annak ellenére is ellátogattak az összecsapásra, hogy annak időpontja – szerda délután 12.30, munkanapon – egyáltalán nem volt drukkerbarát.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.