október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ráadás – A pálya szélén

1 órája

Nem köntörfalazott a Videoton gólszerzője, ennyi volt bennük a Majos ellen – videóval

Címkék#Kálnoki-Kis Zsombor#Videoton FC Fehérvár#MOL Magyar Kupa#Bobál Gergely#Majosi SE

Egyetlen célja volt a székesfehérváriaknak Bobál Gergely és Kálnoki-Kis Zsombor szerint: a továbbjutás. Ez sikerült, hiszen a Videoton 1-0-ra legyőzte a Majosi SE-t így ott van a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A találkozó után a mindent eldöntő gólt szerző Bobál Gergellyel és a csereként kisebb kihagyás után pályára lépő Kálnoki-Kis Zsomborral beszélgettünk.

Feol.hu

Ahogy arról már beszámoltunk, a Videoton FC Fehérvár 1-0-ra legyőzte idegenben a labdarúgó NB III-ban szereplő Majosi SE-t a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata között, így ott van a nyolcaddöntőben. A találkozó mindent eldöntő gólját szerző Bobál Gergely első alkalommal volt eredményes a székesfehérváriak színeiben, aminek kifejezetten örült a lefújás után.

Videoton
A Videoton mindent eldöntő gólját Bobál Gergely szerezte
Fotó: Szabó Zsolt

A Videotonnak egy célja volt, a továbbjutás

Abban Kálnoki-Kis Zsombor és Bobál Gergely is egyetértett velünk, hogy a játék képe nem volt a legszebb és mondhatni kínkeserves győzelmet arattak a Majos vendégeként, azonban ebben a mérkőzésben szerintük ennyi volt és a legfontosabb a továbbjutás. Bobál nagyon boldog volt, hogy végre betalált a Videoton színeiben, míg Kálnoki-Kis örült, hogy sérülése után ismét pályára léphetett. Mindketten méltatták a szurkolókat is, akik annak ellenére is ellátogattak az összecsapásra, hogy annak időpontja – szerda délután 12.30, munkanapon – egyáltalán nem volt drukkerbarát.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu