Együttműködésre kérik a szövetséget a futballszurkolók

Korábban mi is beszámoltunk róla, valamint a szurkolókat is megkérdeztük arról, hogy mit szólnak a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által megszigorított szabályokról. A döntés értelmében sokkal súlyosabb büntetéseket szab ki a szövetség Fegyelmi Bizottsága a klubokra a szurkolói rigmusok és egyéb tettek miatt, ami miatt a Videoton FC Fehérvárnál például a pénzbüntetések megfizetése mellett szektorbezárásra is sor került már. A magyar futballszurkolók most nyílt levélben fordultak a döntéshozókhoz.

A Videoton FC Fehérvár szurkolói is beálltak a Carpathian Brigade kezdeményezése mögé

Fotó: Fehér Gábor

Együttműködésre szólítanak fel a szurkolók, a Videoton drukkerei is csatlakoztak

A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade tette közzé először a hivatalos Facebook oldalán azt a nyílt levelet, amit a csoport tagjai, valamint a Ferencváros, az Újpest, a Diósgyőr, a Debrecen, a Székesfehérvár, a Nyíregyháza, a Győr, a Zalaegerszeg, az Angyalföld (Vasas) és a Kispest drukkerek is támogatnak. A fanatikusok a Magyar Labdarúgó-szövetséget kérték fel ebben a levélben közös erővel arra, hogy a felmerülő problémákra megoldást találjanak annak érdekében, hogy a szurkolás is megmaradhasson a stadionban, és a kluboknak se okozzanak nehézséget a drukkerek.

„A magyar futballért évtizedek óta fanatikusan rajongó és amellett töretlenül kitartó szervezett szurkolótáborok nevében egy felhívást intézünk Önök felé. Abban reméljük egyetérthetünk, hogy közös cél Önöknek, a kluboknak, a játékosoknak és nekünk, szurkolóknak, illetve a magyar labdarúgás minden résztvevőjének, hogy minél többen látogassák az NBI és az alacsonyabb osztályú bajnokságok mérkőzéseit hétről-hétre. Az utóbbi években pedig szerencsére javuló tendencia mutatkozott az átlagnézőszámokban, amelyet nem szabad veszélyeztetni. Az idei nyáron bevezetett “zéró tolerancia” szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott bírságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zártkapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek" – olvasható a közleményben, majd arra kérik a drukkerek az MLSZ döntéshozóit, hogy működjenek együtt az érintett féllel.