14 perce
Együttműködésre kérik a szövetséget a futballszurkolók
Régóta fennálló problémát szeretne rendezni a magyar futballszurkolók társadalma. A kezdeményezéshez a Videoton keménymagja, az RBD Ultras is csatlakozott.
A Videoton szurkolói rendre kitesznek magukért a meccseken
Fotó: RBD Ultras / Youtube
Korábban mi is beszámoltunk róla, valamint a szurkolókat is megkérdeztük arról, hogy mit szólnak a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által megszigorított szabályokról. A döntés értelmében sokkal súlyosabb büntetéseket szab ki a szövetség Fegyelmi Bizottsága a klubokra a szurkolói rigmusok és egyéb tettek miatt, ami miatt a Videoton FC Fehérvárnál például a pénzbüntetések megfizetése mellett szektorbezárásra is sor került már. A magyar futballszurkolók most nyílt levélben fordultak a döntéshozókhoz.
Együttműködésre szólítanak fel a szurkolók, a Videoton drukkerei is csatlakoztak
A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade tette közzé először a hivatalos Facebook oldalán azt a nyílt levelet, amit a csoport tagjai, valamint a Ferencváros, az Újpest, a Diósgyőr, a Debrecen, a Székesfehérvár, a Nyíregyháza, a Győr, a Zalaegerszeg, az Angyalföld (Vasas) és a Kispest drukkerek is támogatnak. A fanatikusok a Magyar Labdarúgó-szövetséget kérték fel ebben a levélben közös erővel arra, hogy a felmerülő problémákra megoldást találjanak annak érdekében, hogy a szurkolás is megmaradhasson a stadionban, és a kluboknak se okozzanak nehézséget a drukkerek.
„A magyar futballért évtizedek óta fanatikusan rajongó és amellett töretlenül kitartó szervezett szurkolótáborok nevében egy felhívást intézünk Önök felé. Abban reméljük egyetérthetünk, hogy közös cél Önöknek, a kluboknak, a játékosoknak és nekünk, szurkolóknak, illetve a magyar labdarúgás minden résztvevőjének, hogy minél többen látogassák az NBI és az alacsonyabb osztályú bajnokságok mérkőzéseit hétről-hétre. Az utóbbi években pedig szerencsére javuló tendencia mutatkozott az átlagnézőszámokban, amelyet nem szabad veszélyeztetni. Az idei nyáron bevezetett “zéró tolerancia” szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott bírságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zártkapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek" – olvasható a közleményben, majd arra kérik a drukkerek az MLSZ döntéshozóit, hogy működjenek együtt az érintett féllel.
Javaslatokat is tettek a drukkerek
Természetesen a közleményben rávilágítottak a problémákra és annak esetleges megoldásaira is a drukkerek. Mint kiemelik, nem az a céljuk, hogy egy mérkőzés teljes ideje alatt a szurkolótáborok egymást szidalmazzák, ugyanakkor a hangulat egyik meghatározó eleme a rivalizás, aminek része az ellenfél ugratása is.
Nem véletlen, hogy egy Ferencváros–Újpest mérkőzés több nézőt vonz, mint például egy Kazincbarcika–Kisvárda összecsapás, hisz ezen rangadók történelmi múlttal bírnak
– hívják fel a figyelmet a drukkerek a különbségekre.
A közleményből kiderül, bár elfogadják azt a drukkerek, hogy az UEFA és a FIFA előírásaihoz alkalmazkodni kel, így a szabályok módosítására is szükség van, viszont úgy érzik, hogy ez a jelenlegi formában túl hirtelen és nagymértékű volt, hiszen évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek jelenleg szankcionálás alá.
Ez a bérletes szurkolók számára pénzügyi hátrányt is jelenthet, hiszen egy előre megvásárolt szolgáltatást nem tudnak teljes egészében igénybe venni. A keletkező kár megtérítésének felelőssége például kit terhelne, az MLSZ-t, a klubokat vagy más szereplőt?
– teszi fel a kérdést a közlemény.
Ezt mondták a Fejér vármegyei drukkerek a FEOL-nak
A Móri SE-Budapest Honvéd és a Videoton FC Fehérvár-Szentlőrinc MOL Magyar Kupa összecsapások előtt mi is megkérdeztük a drukkereket arról, mit gondolnak az MLSZ által bevezetett módosításokról. Nem is kerteltek a fanatikusok, őszinte véleményüket nem rejtették véka alá, és kimondták gondolataikat.
A pirotechnikai showelemek is szóba kerültek, későn derülnek ki az időpontok
Nem egy látványos mérkőzést láthattunk az elmúlt időszakban, ahol a szurkolók különböző pirotechnikai elemekkel dobták fel a lelátói hangulatot.
„Mára megkerülhetetlen elemmé váltak a sportújságok címlapjainak, vagy éppen a videós összefoglalóknak is a lelátói élet része mellett" – hangsúlyozzák a drukkerek, akik azt is nehezményezik, hogy az idegenbeli mérkőzésekre a befogadóképességhez 10 százalékról 5 százalra csökkentették a kiadható jegyek számát. Hozzáteszik, a fordulók pontos időpontjainak meghatározása és publikálása is túl későn történik meg, sokszor csak egy héttel az adott mérkőzés előtt, így meghezítve a mérkőzéslátogatást.
- „Javaslatunk, hogy a szabályozás szigorú betartása és annak beláthatatlan következményei előtt a drukkerek bevonásával, transzparens módon, és a lelátói kultúránk tiszteletben tartásával vizsgálják felül az újonnan meghozott szigorú intézkedéseket és szankciókat, valamint a jelenleg kialakuló gyakorlatokat a szurkolók érdekeinek szem előtt tartásával módosítsák. Ne szankcionálják irreális mértékben a rigmusainkat és ne kriminalizálják a pirotechnikai elemek használatát, folytassanak nyílt és tiszta kommunikációt minden téren.
- Fontosnak tartjuk, hogy minden érintett számára egyértelműek legyenek a közös egyetértéssel megalkotott szabályok, mert csak egységesen, egyetértésben, tehát csakis együtt tehetünk a magyar futballért.
A fentiek figyelembevételével a szurkolói kultúránk és a szurkolói csoportok több évtizedes lelátói életének megőrzése érdekében mihamarabbi együttműködésre kérjük az MLSZ illetékeseit! Klubszimpátiától függetlenül:
Ferencváros, Újpest, Diósgyőr, Debrecen, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Győr, Zalaegerszeg, Angyalföld, Kispest, Carpathian Brigade" – zárul a közlemény.