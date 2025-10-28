október 28., kedd

Labdarúgás

43 perce

A Videoton csapatkapitányával beszélgettünk a kupameccs előtt – videóval

Szerdán a Magyar Kupában lesz jelenése Spandler Csabáéknak. A Majosi SE elleni találkozó előtt a Videoton csapatkapitánya nyilatkozott lapunknak.

Kelemen Kornél

Szerdán 12.30 órától lép pályára a Videoton a harmadosztályban szereplő Majosi SE otthonában a MOL Magyar Kupa következő fordulójában. A fehérváriak számára a cél egyértelmű, továbbjutni a sorozatban, és ezzel lendületet venni a hétvégi, Vasas elleni bajnoki rangadó előtt.

Spandler Csaba elárulta, a továbbjutáshoz a Videotonnak a saját játékát kell játszania
Spandler Csaba elárulta, a továbbjutáshoz a Videotonnak a saját játékát kell játszania
Forrás: vidi.hu

A mérkőzés előtt a fehérváriak csapatkapitánya, Spandler Csaba nyilatkozott a feol.hu-nak. 

– Azt gondolom, hogy remek mérkőzés lesz számunkra a szerdai, ahol mindenképpen tovább szeretnénk jutni, hiszen akkor egy győzelemmel utazunk a Vasas elleni meccsre – fogalmazott a kapitány.

Korán kezd a Videoton

A szokatlanul korai kezdésről is kérdeztük a játékost, aki szerint a rutin és a profizmus elegendő lesz ahhoz, hogy a csapat megfelelően alkalmazkodjon a körülményekhez.

– A korai kezdés nem igazán borítja fel a napirendünket, szerintem ma már mindenki elég profi ahhoz, hogy erre megfelelően felkészüljön. A legfontosabb, hogy az első perctől kezdve koncentráltan és határozottan játsszunk, hiszen egy ilyen mérkőzés mindig különleges alkalom a rivális számára, hiszen egy magasabb osztályban szereplő klub elleni mutathatja meg mire képes. Nekünk viszont a saját játékunkra kell figyelnünk, győzelemre kell törekednünk az első pillanattól, és akkor nem lehet gondunk – zárta gondolatait Spandler Csaba.

 

