A Videoton csapatkapitányával beszélgettünk a kupameccs előtt – videóval

Szerdán 12.30 órától lép pályára a Videoton a harmadosztályban szereplő Majosi SE otthonában a MOL Magyar Kupa következő fordulójában. A fehérváriak számára a cél egyértelmű, továbbjutni a sorozatban, és ezzel lendületet venni a hétvégi, Vasas elleni bajnoki rangadó előtt.

Spandler Csaba elárulta, a továbbjutáshoz a Videotonnak a saját játékát kell játszania

Forrás: vidi.hu

A mérkőzés előtt a fehérváriak csapatkapitánya, Spandler Csaba nyilatkozott a feol.hu-nak.

– Azt gondolom, hogy remek mérkőzés lesz számunkra a szerdai, ahol mindenképpen tovább szeretnénk jutni, hiszen akkor egy győzelemmel utazunk a Vasas elleni meccsre – fogalmazott a kapitány.