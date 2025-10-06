Kocsis Gergő: A tabella éléhez szeretnénk felzárkózni

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd ellen. A találkozót követően Boér Gábor és Csertői Aurél is megosztotta gondolatait, amelyet IDE KATTITVA tekinthet meg. Nem csak a két vezetőedző fejtette ki véleményét, a Fejér vármegyeiek középpályása, Kocsis Gergő is a feol.hu mikrofonja elé állt.

Kocsis Gergő (piros-kékben) alapember a Videotonban

Fotó: Fehér Gábor

A Videoton az élmezőny után eredne

Kocsis Gergő nyáron tért visza Székesfehérvárra, ahol alapemberré vált Boér Gábor keze alatt. A középpályás a Mezőkövesd elleni meccs után elárulta, hogy nem elégedettek az egy ponttal, hiszen szeretnének az élmezőny nyomába eredni, aminek eléréséhez nem fér bele hazai pályán egy iksz. Hozzátette, hogy a csapatot segítheti a soron következő válogatott szünet, hiszen több idejük lesz a felkészülésre.

A teljes értékelés az alábbi videóban tekinthető meg.