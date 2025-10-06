október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB II

1 órája

Kocsis Gergő: A tabella éléhez szeretnénk felzárkózni

Címkék#Boér Gábor#Videoton#Mezőkövesd#Kocsis Gergő

Nem lehetnek elégedettek az egy ponttal, hiszen céljuk a felzárkózás. A Videoton vasárnap a Mezőkövesd ellen játszott 1-1-es döntetlent, amelyet követően a fehérváriak középpályása, Kocsis Gergő értékelt lapunknak.

Kelemen Kornél

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd ellen. A találkozót követően Boér Gábor és Csertői Aurél is megosztotta gondolatait, amelyet IDE KATTITVA tekinthet meg. Nem csak a két vezetőedző fejtette ki véleményét, a Fejér vármegyeiek középpályása, Kocsis Gergő is a feol.hu mikrofonja elé állt. 

Kocsis Gergő (piros-kékben) alapember a Videotonban
Kocsis Gergő (piros-kékben) alapember a Videotonban
Fotó: Fehér Gábor

A Videoton az élmezőny után eredne

Kocsis Gergő nyáron tért visza Székesfehérvárra, ahol alapemberré vált Boér Gábor keze alatt. A középpályás a Mezőkövesd elleni meccs után elárulta, hogy nem elégedettek az egy ponttal, hiszen szeretnének az élmezőny nyomába eredni, aminek eléréséhez nem fér bele hazai pályán egy iksz. Hozzátette, hogy a csapatot segítheti a soron következő válogatott szünet, hiszen több idejük lesz a felkészülésre. 

A teljes értékelés az alábbi videóban tekinthető meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu