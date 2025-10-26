A Videoton csapatkapitánya nem köntörfalazott, kimondta az igazságot (videóval)

A Videoton FC Fehérvár szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte a Szegedet a labdarúgó NB II 11. fordulójának szombati játéknapján. A találkozón Varga Roland góljával diadalmaskodtak a hazaiak, akiknek csapatkapitánya, Spandler Csaba értékelte a látottakat. Sok minden mellett elárulta: nem elégedettek a jelenlegi helyezésükkel.

A Videoton FC Fehérvár csapatkapitánya, Spandler Csaba (középen) nem rejtette véka alá a véleményét

Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton csapatkapitánya kimondta az igazságot

A középhátvéd a mérkőzés után úgy vélekedett, örülnek annak, hogy sikerült nyerniük és behúzták a három pontot és reméli, hogy végre elindulnak felfelé a tabellán, valamint idegenben is javulni fog a teljesítményük. Ahogy az látható, a Videoton eddig leginkább hazai pályán tud jó teljesítményt nyújtani és ott gyűjtögeti a pontokat.

Nem vagyunk elégedettek a jelenlegi helyezésünkkel

– jelentette ki határozottan Spandler.

A Videoton FC Fehérvár játékosainak igen sűrű hetük lesz, hiszen október 29-én, szerdán 12.30 órától a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata között az NB III Délnyugati csoportjában szereplő Majosi SE vendégeként lépnek majd pályára. Spandler erre is kitért, elárulta, a játékosoknak az a legfontosabb, hogy minél hamarabb jöjjenek a meccsek, hogy bizonyítani tudjanak. Kiemelte, náluk ez nagyon fontos, hiszen nagyon sok pontot hullajtottak el az elmúlt időszakban.