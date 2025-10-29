október 29., szerda

MOL Magyar Kupa

1 órája

Elvitte a fókuszt a pörkölt: kínkeserves meccsen jutott tovább a Videoton (videó)

Címkék#Videoton FC Fehérvár#MOL Magyar Kupa#Majosi SE

Hihetetlen izgalmak ezúttal nem voltak, annál finomabb pörkölt illat viszont igen. A Videoton FC Fehérvár 1-0-ra diadalmaskodott az NB III-as Majosi SE otthonában, így továbbjutott a MOL Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé.

Feol.hu
Elvitte a fókuszt a pörkölt: kínkeserves meccsen jutott tovább a Videoton (videó)

Nem akart jól működni a fehérvári támadógépezet

Fotó: Szabó Zsolt

Igazi falusi hangulat fogadta a Videoton FC Fehérvárt, amikor megérkezett a Tolna vármegyei Bonyhád mellett lévő Majosra, a Majosi SE otthonában, ahol először megpillantva a pályát inkább jutna eszünkbe egy megyei élvonalban szerpelő együttes, mint egy NB III-mas klub. Boér Gábor ezúttal sem akart semmit a véletlenre bízni, így a kezdőcsapatba nevezte a kulcsemberek javarészét, mint például Spandler Csabát, Kocsis Gergőt vagy éppen Nagy Gergelyt.

videoton
Több székesfehérvári szurkoló is elkísérte Majosra a Videoton FC Fehérvát
Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton FC Fehérvár kínkeservesen nyert, a pörkölt illat elvitte a fókuszt

Bár tényleg egy NB III-mas csapatról beszélünk, már a kezdősípszó előtt elkezdett rotyogni a klubházban a szarvaspörkölt, amellyel már a lefújást követő vendéglésre készültek a házigazdák. Mint megtudtuk, a legtöbb játékos a futball mellett tanul vagy éppen dolgozik, van például aki felszolgálóként dolgozik a majosiak közül. Ennek ellenére is ott volt a pályán, a pálya szélén meg mintegy 600 hazai és 300 vendégszurkoló.

A találkozó langyos iramban kezdődött, a Majos többet próbálkozott és többet is birtokolta a labdát, azonban helyzeteik nem voltak átütőerejűek. A Videoton ezzel szemben nemigen tudott eljutni az ellenfél kapujáig, olyannyira, hogy a szünetig nem is volt kaput eltaláló lövése a székesfehérváriaknak. A fordulás után aztán érkezett Bobál Gergely, aki a bal oldalon iramodott meg, majd beadásra szánta el magát, de ez lecsúszott. Így járt jól, hiszen a hazaiak kapusa, Vukman Donát nem számított erre és a kapujában kötött ki a labda, 0-1. A hátralévő időben itt is és ott is akadtak lehetőségek, az utolsó tíz percben a házigazda többször is egyenlíthetett volna, de újabb gól már nem született, így kínkeserves győzelemmel jutott tovább a Videoton. Kijelenthetjük, hogy a majosiak eltüntették az osztálykülönbséget és a végén csak Nagy Gergelynek volt köszönhető, hogy a székesfehérváriak nem kényszerültek túlórára.

MOL Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért

Majosi SE (NB III.)–Videoton FC Fehérvár 0-1 (0-0)
Majos, 1000 néző, Vezette: Fehérvári Patrik

 

