19 perce
Szurkolói miatt bűnhődött ismét a Videoton, súlyos árat fizet érte a klub
Újabb pénzbírságot ajándékoztak szeretett csapatuknak a szurkolók. A Videoton FC Fehérvár ezúttal is fizethet a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ).
Ezúttal is ülésezett a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. Az október 30-i eseményen a döntőbizottság a Videoton FC Fehérvárt esetében is határozatot hozott, a székesfehérváriak pedig most sem úszták meg, hogy pénzbüntetést kapjanak.
Ezúttal is megbüntette az MLSZ a Videotont
Az MLSZ FEB döntésének értelmében a Videoton FC Fehérvárt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik, miután szurkolóik a Kozármisleny és a Mezőkövesd elleni mérkőzésen is tárgyakat doáltak a játéktérre.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a Videotont megbüntették, akkor az MLSZ FEB többek között a szurkolók obszcén bekiabálásai miatt szabott ki pénzbüntetést akkor, sőt már szektorbezárást is végre kellett hajtania a klubnak.
Röpködtek a százezrek, jön a szektorbezárás, lecsapott az MLSZ a Videotonra
Brutális ítélet: rasszizmus miatt fél évre eltiltották a megyei futballistát