Szurkolói miatt bűnhődött ismét a Videoton, súlyos árat fizet érte a klub

Ezúttal is ülésezett a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. Az október 30-i eseményen a döntőbizottság a Videoton FC Fehérvárt esetében is határozatot hozott, a székesfehérváriak pedig most sem úszták meg, hogy pénzbüntetést kapjanak.

A Videoton FC Fehérvár ezúttal is a szurkolói miatt fizethet pénzbüntetést az MLSZ-nek

Fotó: Kricskovics Antal

Ezúttal is megbüntette az MLSZ a Videotont

Az MLSZ FEB döntésének értelmében a Videoton FC Fehérvárt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik, miután szurkolóik a Kozármisleny és a Mezőkövesd elleni mérkőzésen is tárgyakat doáltak a játéktérre.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Videotont megbüntették, akkor az MLSZ FEB többek között a szurkolók obszcén bekiabálásai miatt szabott ki pénzbüntetést akkor, sőt már szektorbezárást is végre kellett hajtania a klubnak.