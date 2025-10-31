október 31., péntek

NB II

19 perce

Szurkolói miatt bűnhődött ismét a Videoton, súlyos árat fizet érte a klub

Címkék#Videoton FC Fehérvár#MLSZ FEB#büntetés

Újabb pénzbírságot ajándékoztak szeretett csapatuknak a szurkolók. A Videoton FC Fehérvár ezúttal is fizethet a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ).

Feol.hu

Ezúttal is ülésezett a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. Az október 30-i eseményen a döntőbizottság a Videoton FC Fehérvárt esetében is határozatot hozott, a székesfehérváriak pedig most sem úszták meg, hogy pénzbüntetést kapjanak.

videoton
A Videoton FC Fehérvár ezúttal is a szurkolói miatt fizethet pénzbüntetést az MLSZ-nek
Fotó: Kricskovics Antal

Ezúttal is megbüntette az MLSZ a Videotont

Az MLSZ FEB döntésének értelmében a Videoton FC Fehérvárt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik, miután szurkolóik a Kozármisleny és a Mezőkövesd elleni mérkőzésen is tárgyakat doáltak a játéktérre.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Videotont megbüntették, akkor az MLSZ FEB többek között a szurkolók obszcén bekiabálásai miatt szabott ki pénzbüntetést akkor, sőt már szektorbezárást is végre kellett hajtania a klubnak.

 

 

