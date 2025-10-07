október 7., kedd

Labdarúgás

1 órája

Vezetőedző lett a Videoton legendája

Címkék#Videoton#Kazincbarcika#Elek Ákos#NB III

A közel ötvenszeres válogatott játékos kispadra került. Elek Ákos, a Videoton korábbi játékosa vezetőedzőként kapott munkát.

Kelemen Kornél

Elek Ákos vezetőedzői állást kapott. A Videoton korábbi középpályása 48-szor ölthette magára a magyar labdarúgó-válogatott mezét, amellyel részt vett a 2016-os Európa-bajnokságon. 

Elek Ákos (narancssárgában) korábban két ízben erősítette a Videotont
Elek Ákos (narancssárgában) korábban két ízben erősítette a Videotont
Forrás: vidi.hu

Két ízben is szerepelt a Videotonban, most azonban új kihívások elé néz

Elek Ákos 2008 nyarán Kazincbarcikáról igazolt a Videotonba, amelyet négy évig erősített, tagja volt az első bajnoki címet szerző gárdának a 2010-2011-es idényben. 2012 januárjában Törökország felé vette az irányt, azonban ez csak fél évig tartott, ezután a DVTK-hoz szerződött. Miskolcot követően Ázsiát vette célba, Kínában és Azerbajdzsánban is kipróbálta magát, majd 2019-ben visszatért korábbi sikereinek helyszínére, Székesfehérvárra, amelyet 2022-es visszavonulásáig erősített. 

Elek Ákos kispadot kapott az NB III-ban
Elek Ákos kispadot kapott az NB III-ban
Forrás: Sajóvölgye Focisuli / Facebook

Elek Ákosból vezetőedző lett

Az utóbbi időben a Sajóvölgye Focisulinál tevékenykedett, amelynek irányítást most át is vette. Karrierje során először bizonyíthat vezetőedzőként, csapata az Ózd-Sajóvölgye az NB III Észak-Keleti csoportjában szerepel. 

 

