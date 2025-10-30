október 31., péntek

MOL Magyar Kupa

1 órája

Győrbe utazik a Videoton, a Ferencvároshoz a Csákvár

Kisorsolták a nyolcaddöntős párosításokat a MOL Magyar Kupában. A Videoton FC Fehérvár és az Aqvital FC Csákvár továbbra is versenyben van, így mindkét gárda ellenfelet kapott.

Szabó Róbert
Ellenfelet kapott a nyolcaddöntőben a Videoton és a Csákvár is

Kínkeserves mérkőzésen 1-0-s győzelemmel jutott a legjobb 16 csapat közé a MOL Magyar Kupa mezőnyében a Videoton FC Fehérvár az NB III-mas Majosi SE ellen, míg az Aqvital FC Csákvár a hosszabbításban gyűrte le 3-2-re a szintén NB II-es Karcagi SE-t. A két Fejér vármegyei együttes így érdekelt volt a MOL Magyar Kupa sorsolásán csütörtök este, amely az M4 Sport stúdiójában Pisont István, a Budapest Honvéd korábbi játékosának és vezetőedzőjének, jelenleg a kispestiek akadémiáján dolgozó szakember segítségével derült ki.

Videoton
Ellenfelet kapott a nyolcaddöntőben a Videoton és a Csákvár is
A Videoton és a Csákvár is ellenfelet kapott

Utolsóként, csütörtök este 20 órától a Debreceni VSC–Budapest Honvéd mérkőzésen dőlt el, hogy melyik csapattal lesz teljes a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjének mezőnye. Végül hosszabbítás után Zuigéber Ákos góljával a kispestiek diadalmaskodtak, így ezt követően vághattak neki a résztvevők a sorsolásnak az M4 Sport stúdiójában. Az NB I-es csapatok közül hét maradt versenyben, akárcsak az NB II-es klubok közül is, míg az NB III-masok közül kettő jutott a legjobb 16 közé. 

A MOL Magyar Kupa nyolcaddöntő párosításai mellett az ágakat is kisorsolták csütörtök este. A Videoton FC Fehérvár óriási rangadóra vár, hiszen az ETO FC Győr lesz a székesfehérváriak ellenfele, míg az Aqvital FC Csákvár az NB I-es címvédő Ferencvárosi TC otthonába látogat. Ami az ágakat illeti: ha Boér Gábor fiai kiharcolják a továbbjutást, akkor az MTK Budapest–Kecskeméti TE párharc győztesével játszhatnak, míg Tóth Balázs legénysége bravúr esetén az FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC összecsapás nyertesével találkozik. Abban az esetben, ha mindkét csapat sikerrel veszi a negyeddöntőt is, akkor az elődöntőben egymással is összecsaphatnak.

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III)
ETO FC Győr (NB I)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)
Ferencvárosi TC (NB I)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
Paksi FC (NB I)–DVTK (NB I)
MTK Budapest (NB I)–Kecskeméti TE (NB II)
ZTE FC (NB I)–Vasas FC (NB II)
DEAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)

MOL Magyar Kupa, negyeddöntő

ETO FC Győr/Videoton FC Fehérvár–MTK Budapest/KTE
FC Ajka/Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC/Aqvital FC Csákvár

MOL Magyar Kupa, elődöntő

FC Ajka/Kolorcity Kazincbarcika SC/Ferencvárosi TC/Aqvital FC Csákvár–ETO FC Győr/Videoton FC Fehérvár/MTK Budapest/KTE

 

