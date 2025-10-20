október 20., hétfő

Botrányos teljesítmény

1 órája

Boér Gábor szégyenli magát a Videoton teljesítménye miatt – videóval

Továbbra sem tört meg az átok. A Videoton vasárnap 3-1-re kikapott a Soroksár otthonában. A mérkőzést követően Boér Gábor elárulta lapunknak, hogy szégyenli magát a mutatott játék miatt, csapata botrányos teljesítményt nyújtott.

Kelemen Kornél
Boér Gábor szégyenli magát a Videoton teljesítménye miatt – videóval

Feszültséggel teli mérkőzésen vannak túl Boér Gáborék

Fotó: Kricskovics Antal

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton a Lipcsei Péter által irányított Soroksár otthonában szenvedett el 3-1-es vereséget. A találkozót követően Boér Gábor a feol.hu-nak elárulta, hogy szégyenli magát. 

A Videoton mestere vállalta a felelősséget
A Videoton mestere vállalta a felelősséget
Fotó: Kricskovics Antal

Ismét botrányos teljesítményt nyújtott a Videoton

A Fejér vármegyeiek mestere elárulta, javítani akartak a pocsék idegenbeli mérlegükön, ehelyett újfent botrányos teljesítményt nyújtottak a Sóstói Stadiontól távol. Hozzátette, hogy sajnálja a szurkolókat, akik ismét elkisérték őket, majd megint csalódniuk kellett.

Itt már a türelem szó sem használható

– emelte ki Boér Gábor.

A Vidi mestere elárulta, hogy már nem először nehezítette meg a dolgukat egy-egy sérülés, a Soroksár ellen is kétszer kényszerűségből kellett változtatni, de ez nem mentség a botrányos teljesítményre.

A teljes értékelés az alábbi videóban tekinthető meg. 

 

