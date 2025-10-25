október 25., szombat

A győzelem lebeg a Videoton szeme előtt

Címkék#Boér Gábor#Videoton#NB II#Szeged

A liga egyik legjobbja látogat Székesfehérvárra. A Videoton szombat délután 5 órától a Szegedet fogadja az NB II. 11. fordulójában.

Kelemen Kornél

A Videoton az előző fordulóban csúfos vereséget szenvedett a Soroksár otthonában, amelyet követően Boér Gábor kiemelte, céljuk volt, hogy javítsanak a botrányos idegenbeli teljesítményükön, ehelyett pedig egy újabb pofonba szaladtak bele, amiért ő személy szerint szégyenli magát. Hozzátette, hazai pályán sokkal magabiztosabban és jobban szerepel csapata, szeretnék kijavítani a múlt heti fiaskót. Erre szombat délután a Szeged ellen lesz lehetősége a Vidinek, azonban ez nem ígérkezik egyszerű feladatnak, hiszen a Tisza-partiak a negyedik helyen állnak a tabellán, mindössze négy ponttal lemaradva az éllovas Vasas mögött. 

Varga Roland a Videoton legeredményesebb játékosa
Varga Roland a Videoton legeredményesebb játékosa
Fotó: Fehér Gábor

A két együttes a Magyar Kupa keretein belül az elmúlt években kétszer is találkozott. 2019-ben Szegeden 0-0-al ért véget a rendes játékidő, a hosszabbításban Kárász Krisztián öngólja döntött,
aminek köszönhetően a székesfehérváriak jutottak tovább. 

2022-ben is a kupában csaptak össze a felek, a három évvel korábbihoz hasonlóan, újfent a csongrádiak otthonában. Ez a meccs sokkal inkább egyoldalú volt, az első félidőben Loic Nego és Ivan Petrjak köszönt be, a 3-0-s végeredményt Kővári Róbert öngólja alakította ki. 

A Videoton vezetőedzője is megosztotta gondolatait

A szombati meccset megelőzően a Videoton vezetőedzője, Boér Gábor nyilatkozott a vidi.hu-nak. 

„Az eredmény szempontjából nagyon rosszul sikerült meccsen vagyunk túl. Annak ellenére, hogy megvoltak nekünk is a lehetőségeink, nem vagyunk elégedettek a játékkal és az eredménnyel sem, így győzelmi kényszerben fogunk pályára lépni a Szeged ellen. Hazai pályán egyébként is minden mérkőzésen úgy megyünk ki a pályára, hogy nyernünk kell, de a történtek után minden szempontból csak a három pont az elfogadható. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen nagyon rutinos, élvonalat megjárt játékosokkal a keretében hozzánk érkező Szegeddel találkozunk. Emellett sajnos lesznek komoly hiányzóink, így a kezdőcsapatot is fel kell forgatnunk” – emelte ki Boér Gábor.
A Szeged elleni NB II.-es bajnoki szombat délután 17 órakor kezdődik.

 

