Gratulálunk!
1 órája
Veterán világbajnok lett az enyingi képviselő
Mátyás Gábor, az enyingi képviselő-testület tagja, az Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke veterán világbajnoki címet nyert.
Hárompontos hátrányból felállva negyedik mérkőzését is megnyerte Tatabányán Mátyás Gábor, aki így veterán világbajnok lett – írja közösségi oldalán a Magyar Birkózók Szövetsége.
