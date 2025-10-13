október 13., hétfő

Gratulálunk!

3 órája

Veterán világbajnok lett az enyingi képviselő

Mátyás Gábor, az enyingi képviselő-testület tagja, az Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke veterán világbajnoki címet nyert.

Feol.hu

Hárompontos hátrányból felállva negyedik mérkőzését is megnyerte Tatabányán Mátyás Gábor, aki így veterán világbajnok lett – írja közösségi oldalán a Magyar Birkózók Szövetsége. 

Fotó: ROTH TAMAS / Forrás: Magyar Birkózók Szövetsége

 

 

