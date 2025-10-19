október 19., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

A vasárnapi ebéd mellé menüben jár a meglepetéscsapatok viadala

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Umathum Ádám#NB II#Tóth Balázs#Puskás Akadémia#Karcag

Az Aqvital FC Csákvár a Karcag otthonbán lép pályára az NB II-ben. A két meglepetéscsapat találkozója tökéletes program a vasárnapi ebéd mellé.

Kelemen Kornél

Az Aqvital FC CSákvár és a Karcag talákozóját tökéletesen összeköthetjük a vasárnapi ebéddel, hiszen a felek 13 órától csapnak össze. 

Umathum Ádámék a vasárnapi ebéd helyett a Karcag otthonába látogatnak
Umathum Ádámék a vasárnapi ebéd helyett a Karcag otthonába látogatnak

Vasárnapi ebéd: terítéken a meglepetéscsapatok

Mindkét fél remekül kezdte a szezont. Az újonc Karcag jelenleg 15 ponttal a hetedik, míg Tóth Balázsék 16 ponttal ötödikek az NB II-ben. A mérkőzés előtt a Fejér vármegyeieknél a Puskás Akadémiával kötött kooperációs szerződés keretein belül szereplő Umathum Ádámmal beszélgettünk.

 

