Labdarúgás
3 órája
A vasárnapi ebéd mellé menüben jár a meglepetéscsapatok viadala
Az Aqvital FC Csákvár a Karcag otthonbán lép pályára az NB II-ben. A két meglepetéscsapat találkozója tökéletes program a vasárnapi ebéd mellé.
Az Aqvital FC CSákvár és a Karcag talákozóját tökéletesen összeköthetjük a vasárnapi ebéddel, hiszen a felek 13 órától csapnak össze.
Vasárnapi ebéd: terítéken a meglepetéscsapatok
Mindkét fél remekül kezdte a szezont. Az újonc Karcag jelenleg 15 ponttal a hetedik, míg Tóth Balázsék 16 ponttal ötödikek az NB II-ben. A mérkőzés előtt a Fejér vármegyeieknél a Puskás Akadémiával kötött kooperációs szerződés keretein belül szereplő Umathum Ádámmal beszélgettünk.
