Vármegyei III. osztály 1 órája

Veretlenek csatája Keleten

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában az 5. fordulóban a tabella első helyezettje a sereghajtóhoz látogat. Keleten idejekorán összejött a csoportrangadó, egymásnak feszül a Tordas-Gyúró Egyetértés, és a Szabadegyháza gárdája. Délen, amennyiben nyer a Kőszárhegy a Vajta ellen, letaszíthatja az első helyről a szabadnapos Káloz együttesét

A Tordas-Gyúró Egyetértés csapata (piros) az élről várja a vasárnapi rangadót. Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 5., vasárnap, 15:00

Pátka II. (9.) – Mány II.-Csabdi (1.), Újbarok (7.) – Csókakő (8.), Magyaralmás (6.) – Iszkaszentgyörgy (4.), Söréd (3.) – Etyek II. (5.) Szabadnapos: Lovasberény (2.). KELETI CSOPORT

2025. október 4., szombat, 15:00 Besnyő (9.) – MPF-Ráckeresztúr (11.)

2025. október 5., vasárnap, 15:00 Rácalmás (5.) – Pusztaszabolcs (6.), Szabadegyháza (2.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (1.), Zichyújfalu (10.) – Baracska-Kajászó (4.), Velence II. (7.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.), Dinnyés (8.) – Kulcs (12.). DÉLI CSOPORT

2025. október 4., szombat, 15:00 Sárbogárd II. (4.) – Tác-Csősz (6.)

2025. október 5., vasárnap, 15:00 Dég (3.) – Sárszentágota (9.), Kőszárhegy (2.) – Vajta (5.), Cece (7.) – Alap (8.)

Szabadnapos: Káloz (1.).



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!